Yuliia Taradiuk
Novinarka iz Kijeva: Ljudi u Moskvi nisu osjetili rat na svojoj koži, sad su počeli primjećivati da se rat odvija
U Studiju uživo kod naše Hanan Nanić uživo iz Kijeva javila se novinarka Kyiv Independenta, Yuliia Taradiuk, koja je komentirala stanje u Ukrajini i nove ruske napade na glavni grad te zemlje.
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Taradiuk je istaknula da je zbog napada cijelu noć provela u skloništu. Napad se dogodio gotovo u samom središtu grada, a kako je rekla, oštećene su zgrade, a bilo je i mrtvih i ozlijeđenih. "Nažalost, nisu svi stigli u skloništa. I sam predsjednik Volodimir Zelenski najavio je da će doći do napada u idućim danima, ali nismo znali da će se to dogoditi tako brzo", kazala je.
"Situacija je zaista teška. Teško je živjeti u Kijevu pod konstantnim napadima dronova i projektila. Uglavnom, projektili uništavaju zgrade, jer imamo problem s protuzračnom obranom, odnosno sustavom Patriot, gdje nemamo dovoljno presretača za projektile", rekla je novinarka Kyiv Independenta. Glavni gradovi i inače su neke od glavnih meta u ratovima, ali ovi napadi jedni su od najjačih u posljednjim tjednima i mjesecima, kaže.
Podsjetila je i na žestoke napade prošle zime, kojim je Rusija željela Ukrajinu staviti u energetsku krizu. Dodala je da se ove napade ne može sa stopostotnom sigurnošću povezati s ukrajinskim napadima na Rusiju jer, ističe, Rusija napada Ukrajinu i Kijev kad god to želi. Rusija je, podsjetila je, napadala ukrajinske gradove čak i prije nego je Ukrajina imala mogućnosti napasti ruske rafinerije, Moskvu ili druge gradove.
"Mi to možemo na neki način povezati s napadima Ukrajine na Rusiju, ali ne bih to činila, nego bih rekla da možda Rusija nije sretna s onim što se događa trenutno, i s time da je Ukrajina sve jača. To je mogući razlog", poručila je.
"Rekla bih da dnevno imamo 50 žrtava, ako bismo trebali zbrojiti sve gubitke. Dakle, tu govorim o ozlijeđenim ljudima, a to je 10 ljudi dnevno ubijeno u svim ovim oblastima. Dakle, to su negativne vijesti. Ali, da budemo nešto pozitivniji, Ukrajina je napala ruske okupirane teritorije, posebice na Krimskom poluotoku na jugu, i također smo probudili nešto nade u Ukrajincima, pogotovo onima koji žive na ruski okupiranim teritorijima", rekla je.
Naglasila je da je za Rusiju Krim veliki simbol, koji je jako važan i za Moskvu i za Vladimira Putina. "Vidimo i što se događa u Moskvi, ruski građani koji žive tamo možda nisu osjetili rat, koji nisu osjetili rat na svojoj koži, sad su počeli primjećivati da se rat odvija", rekla je i dodala da se vidi da postoji promjena u ruskom društvu.
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