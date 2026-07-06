Novinarka iz Kijeva: Ljudi u Moskvi nisu osjetili rat na svojoj koži, sad su počeli primjećivati da se rat odvija

Taradiuk je istaknula da je zbog napada cijelu noć provela u skloništu. Napad se dogodio gotovo u samom središtu grada, a kako je rekla, oštećene su zgrade, a bilo je i mrtvih i ozlijeđenih. "Nažalost, nisu svi stigli u skloništa. I sam predsjednik Volodimir Zelenski najavio je da će doći do napada u idućim danima, ali nismo znali da će se to dogoditi tako brzo", kazala je.