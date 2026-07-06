Oglas

Yuliia Taradiuk

Novinarka iz Kijeva: Ljudi u Moskvi nisu osjetili rat na svojoj koži, sad su počeli primjećivati da se rat odvija

author author
Hanan Nanić , Morana Kursar
|
06. srp. 2026. 21:59
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više

U Studiju uživo kod naše Hanan Nanić uživo iz Kijeva javila se novinarka Kyiv Independenta, Yuliia Taradiuk, koja je komentirala stanje u Ukrajini i nove ruske napade na glavni grad te zemlje.

Oglas

Taradiuk je istaknula da je zbog napada cijelu noć provela u skloništu. Napad se dogodio gotovo u samom središtu grada, a kako je rekla, oštećene su zgrade, a bilo je i mrtvih i ozlijeđenih. "Nažalost, nisu svi stigli u skloništa. I sam predsjednik Volodimir Zelenski najavio je da će doći do napada u idućim danima, ali nismo znali da će se to dogoditi tako brzo", kazala je.

"Situacija je zaista teška. Teško je živjeti u Kijevu pod konstantnim napadima dronova i projektila. Uglavnom, projektili uništavaju zgrade, jer imamo problem s protuzračnom obranom, odnosno sustavom Patriot, gdje nemamo dovoljno presretača za projektile", rekla je novinarka Kyiv Independenta. Glavni gradovi i inače su neke od glavnih meta u ratovima, ali ovi napadi jedni su od najjačih u posljednjim tjednima i mjesecima, kaže.

Podsjetila je i na žestoke napade prošle zime, kojim je Rusija željela Ukrajinu staviti u energetsku krizu. Dodala je da se ove napade ne može sa stopostotnom sigurnošću povezati s ukrajinskim napadima na Rusiju jer, ističe, Rusija napada Ukrajinu i Kijev kad god to želi. Rusija je, podsjetila je, napadala ukrajinske gradove čak i prije nego je Ukrajina imala mogućnosti napasti ruske rafinerije, Moskvu ili druge gradove.

"Mi to možemo na neki način povezati s napadima Ukrajine na Rusiju, ali ne bih to činila, nego bih rekla da možda Rusija nije sretna s onim što se događa trenutno, i s time da je Ukrajina sve jača. To je mogući razlog", poručila je.

Yuliia Taradiuk
N1

"Rekla bih da dnevno imamo 50 žrtava, ako bismo trebali zbrojiti sve gubitke. Dakle, tu govorim o ozlijeđenim ljudima, a to je 10 ljudi dnevno ubijeno u svim ovim oblastima. Dakle, to su negativne vijesti. Ali, da budemo nešto pozitivniji, Ukrajina je napala ruske okupirane teritorije, posebice na Krimskom poluotoku na jugu, i također smo probudili nešto nade u Ukrajincima, pogotovo onima koji žive na ruski okupiranim teritorijima", rekla je.

Naglasila je da je za Rusiju Krim veliki simbol, koji je jako važan i za Moskvu i za Vladimira Putina. "Vidimo i što se događa u Moskvi, ruski građani koji žive tamo možda nisu osjetili rat, koji nisu osjetili rat na svojoj koži, sad su počeli primjećivati da se rat odvija", rekla je i dodala da se vidi da postoji promjena u ruskom društvu.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
kyiv independent napad na kijev rat u ukrajini rusija ukrajina yuliia taradiuk

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ