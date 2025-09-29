Obitelji izraelskih talaca poslale pismo Trumpu: Gospodine predsjedniče, nemojte stati!

Obitelji talaca zatočenih u Pojasu Gaze poslali su pismo američkom predsjedniku Donaldu Trumpu uoči njegovog sastanka s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom.
"Molimo Vas, gospodine predsjedniče, nemojte stati. Trebamo Vas. Naši voljeni očevi, braća, sestre i djeca, njih 48 treba doći kući", stoji u pismu Foruma obitelji otetih i nestalih.
Izraelska vlada vjeruje da je 20 od 48 talaca još uvijek živo. Prema medijskim izvješćima, Donald Trump namjerava Benjaminu Netanyahuu predstaviti plan od 21 točke za prekid vatre.
Ovaj plan navodno uključuje trenutačno puštanje preostalih talaca Hamasa u zamjenu za stotine palestinskih zatvorenika, kao i povlačenje izraelske vojske iz obalnog pojasa.
Palestinska militantna skupina Hamas neće igrati ulogu u budućoj upravi Pojasa Gaze, a Izraelu također nije dopušteno anektiranje područja. Umjesto toga, obalnim pojasom će upravljati prijelazna vlada.
Ultradesničarski koalicijski partneri i predstavnici doseljenika povećali su pritisak na izraelskog premijera uoči sastanka.
Pozivaju Netanyahua da anektira dijelove okupirane Zapadne obale i da ne okonča rat u Pojasu Gaze bez potpunog vojnog poraza Hamasa, izvijestio je Times of Israel.
Obitelji talaca pak traže od Trumpa da "čvrsto stoji protiv svih pokušaja sabotiranja predloženog sporazuma".
"Vaš dvostruki fokus na okončanje rata i vraćanje svih 48 talaca kući u suprotnosti je s proširenim ratom koji Izrael trenutno vodi. Želimo Vam zahvaliti što hrabro ostajete pri svojim uvjerenjima", navodi se.
