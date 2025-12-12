za 2025. godinu
Objavljena Forbesova lista najmoćnijih žena: Von der Leyen na vrhu
Kao što pokazuje lista najmoćnijih žena magazina Forbes za 2025. godinu, njihov je utjecaj u tehnologiji, financijama i politici dubok i globalan. No, najviši slojevi moći i dalje ostaju selektivno čuvani.
Moć se koncentrira ondje gdje se svijet ponovno izgrađuje. Ovogodišnja Forbesova lista 100 najmoćnijih žena svijeta prikazuje žene u samom središtu tih procesa. One usmjeravaju kapital koji određuje putanju razvoja umjetne inteligencije, upravljaju lancima opskrbe za koje se države natječu i stabiliziraju institucije pod povijesnim pritiskom. U međusobno povezanim sustavima njihove odluke određuju koje zemlje i kompanije zadržavaju stratešku prednost, a koje zaostaju. Ipak, unatoč utjecaju bez presedana, pristup najvišim razinama moći ostaje sužen. Ova lista otkriva i gdje žene drže moć – i gdje se njihov utjecaj zaustavlja, piše Forbes.
Tehnologija
U tehnologiji se moć žena koncentrira na najkritičnijim točkama. Umjetna inteligencija pokrenula je najveću infrastrukturnu izgradnju u modernoj korporativnoj povijesti, s više od 400 milijardi dolara godišnje potrošnje među tehnološkim kompanijama iz indeksa S&P 500, a moć se preselila u ruke onih koje kontroliraju taj kapacitet. Lisa Su, izvršna direktorica AMD-a (deseta na listi), kontrolira usko grlo u proizvodnji čipova koje određuje tempo globalnog AI ekosustava. Njezine odluke utječu na to mogu li kompanije koje razvijaju najnapredniju umjetnu inteligenciju ispuniti očekivanja investitora i vlada.
Slična koncentracija autoriteta pojavljuje se u četiri od „Veličanstvene sedmorke“ američkih tehnoloških divova čija današnja razina utjecaja pokreće globalna tržišta i određuje smjer tehnološkog napretka. Ruth Porat (12. na listi), predsjednica i glavna investicijska direktorica Alphabeta, kao i financijske direktorice Colette Kress u Nvidiji (37. na listi), Susan Li u Meti (41. na listi) i Amy Hood u Microsoftu (16. na listi), nadgledaju više od osam bilijuna dolara ukupne tržišne vrijednosti. Njihove odluke određuju tempo širenja umjetne inteligencije – brzinu, smjer i stabilnost tehnološkog razvoja u svijetu tijekom sljedećeg desetljeća.
Kako se utrka u umjetnoj inteligenciji ubrzava, suosnivačica i predsjednica Daniela Amodei (73. i nova na listi) postala je samostalna milijarderka nakon što je kompanija dosegnula valuaciju od 183 milijarde dolara. Ona je jedna od rijetkih žena koja istodobno ima osnivački udio i izvršnu moć u kompaniji koja razvija najnapredniju umjetnu inteligenciju. Sarah Friar (50. na listi), glavna financijska direktorica OpenAI-ja, upravlja kapitalom u kompaniji koja je pokrenula globalnu konkurenciju. Vlasnički udjeli stvaraju golemo bogatstvo ženama koje dođu do tih pozicija, ali sam pristup tim ulogama – posebno osnivačkima – i dalje ostaje ograničen.
Politika
Politička moć pokazuje koliko je tehnološka infrastruktura postala pitanje nacionalnog opstanka. Sanae Takaichi (treća na listi) postala je prva žena premijerka Japana u listopadu, upravljajući gospodarstvom vrijednim 4,2 bilijuna dolara u trenutku kada se sigurnost čipova, obrambene promjene i demografski pritisci isprepliću. Te će odluke oblikovati odnose moći u istočnoj Aziji i stabilnost globalne proizvodnje.
Ovaj se obrazac vidi diljem kontinenata suočenih sa strukturnim pritiscima. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen (prva na listi) i predsjednica Europske središnje banke Christine Lagarde (druga na listi) upravljaju preklapajućim europskim krizama u kojima energija, obrana i monetarna politika određuju hoće li se kontinent konsolidirati ili fragmentirati. Restrukturiranje proizvodnje stavlja predsjednicu Meksika Claudiju Sheinbaum (peta na listi) u središte transformacije sjevernoameričke industrije. Utrka za rijetkim mineralima izdvaja lidere poput Netumbo Nandi-Ndaitwah (79. na listi), premijerke resursima bogate Namibije. Žene vladaju u samo tri od 25 najvećih svjetskih gospodarstava, ali vode procese na prijelomnim točkama koje određuju globalni poredak.
Financije
Financijski sektor djeluje kao drugačija vrsta poluge moći. Jane Fraser (osma na listi), izvršna direktorica i predsjednica Citija, konsolidirala je autoritet tijekom razdoblja restrukturiranja i volatilnosti. Tan Su Shan (29. i nova na listi) izvršna je direktorica DBS-a i oblikuje pristup kreditima u jednom od najbrže rastućih svjetskih regiona. Tarciana Medeiros (18. na listi), predsjednica i glavna izvršna direktorica Banco do Brasil, nadgleda instituciju koja financira velik dio poljoprivrednog sektora Latinske Amerike i njezina izvoznog motora. Ove žene odlučuju hoće li kapital teći ili presušiti – odluke koje izravno utječu na to hoće li se gospodarstva širiti ili stezati.
Industrije
U industriji žene upravljaju infrastrukturom na koju se vlade oslanjaju, ali je ne mogu same voditi. Gwynne Shotwell iz SpaceX-a (20. na listi) održava sustave ključne za obranu i globalnu povezanost. Lista također bilježi jedan podcijenjen trend: kulturni utjecaj postaje ekonomski motor. Kim Kardashian (71. i nova na listi) prikupila je 225 milijuna dolara za Skims uz valuaciju od pet milijardi dolara te pokrenula NikeSKIMS u partnerstvu s Nikeom, pokazujući kako se kulturni utjecaj može skalirati poput globalnog brenda. A žene iz Netflixova filma KPop Demon Hunters (100. na listi) imaju bazu obožavatelja koja nadilazi tradicionalne granice dobi, spola i država te dominiraju kulturnim trenutkom 2025. godine. One uspijevaju iz istog razloga kao i ostale na listi – zato što izravno kontroliraju svoju publiku.
Ovogodišnja lista otkriva ključnu istinu: žene upravljaju sustavima koji će definirati sljedeće desetljeće, ali najviši nivoi moći i dalje ostaju selektivno zatvoreni. Njihov je utjecaj dubok, strukturalan i globalan, ali arhitektura kontrole i dalje zaostaje za njihovim stvarnim učinkom. Hoće li svijet krenuti prema istinski podijeljenom vodstvu ili će i dalje ovisiti o ženama da stabiliziraju institucije koje ne kontroliraju u potpunosti – odredit će sljedeće poglavlje moći.
Cijelu listu pogledajte ovdje.
