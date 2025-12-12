Objavljena Forbesova lista najmoćnijih žena: Von der Leyen na vrhu

U industriji žene upravljaju infrastrukturom na koju se vlade oslanjaju, ali je ne mogu same voditi. Gwynne Shotwell iz SpaceX-a (20. na listi) održava sustave ključne za obranu i globalnu povezanost. Lista također bilježi jedan podcijenjen trend: kulturni utjecaj postaje ekonomski motor. Kim Kardashian (71. i nova na listi) prikupila je 225 milijuna dolara za Skims uz valuaciju od pet milijardi dolara te pokrenula NikeSKIMS u partnerstvu s Nikeom, pokazujući kako se kulturni utjecaj može skalirati poput globalnog brenda. A žene iz Netflixova filma KPop Demon Hunters (100. na listi) imaju bazu obožavatelja koja nadilazi tradicionalne granice dobi, spola i država te dominiraju kulturnim trenutkom 2025. godine. One uspijevaju iz istog razloga kao i ostale na listi – zato što izravno kontroliraju svoju publiku.