Časopis TIME objavio "Osobu godine"

Osoba godine časopisa TIME za 2025. nije jedna osoba. Umjesto toga, časopis je kao najutjecajniju „osobu” godine prepoznao „arhitekte” umjetne inteligencije (AI).
Među onima koji su prikazani na jednoj od dviju naslovnica časopisa nalaze se šef Nvidije Jensen Huang, čelnik Mete Mark Zuckerberg, vlasnik platforme X Elon Musk te „kuma umjetne inteligencije” Fei-Fei Li.
Stručnjaci kažu da ovaj izbor naglašava koliko brzo umjetna inteligencija – i tvrtke koje stoje iza nje – mijenjaju društvo, piše BBC.
To dolazi u trenutku kada se procvat ove tehnologije, započet lansiranjem ChatGPT-ja tvrtke OpenAI krajem 2022., nastavlja velikom brzinom.
Njegov direktor Sam Altman rekao je u rujnu da se njihov chatbot koristi oko 800 milijuna ljudi svakog tjedna.
Velike tehnološke kompanije ulažu milijarde dolara u umjetnu inteligenciju i infrastrukturu koja je podupire, nastojeći ostati ispred konkurenata.
Dvije naslovnice
Ove godine postoje dvije naslovnice – jedna je umjetničko djelo koje prikazuje slova AI okružena radnicima, a druga je slika usmjerena na same tehnološke lidere.
U Meti se Zuckerberg, prema izvješćima, snažno usredotočio na umjetnu inteligenciju, uključujući AI chatbot koji je ugrađen u popularne aplikacije te kompanije.
On se, zajedno s Huangom, Muskom, Li i Altmanom, pojavio na naslovnici uz Lisu Su, direktoricu proizvođača čipova AMD, čelnika Anthropica Darija Amodeija te voditelja Googleova AI laboratorija, sir Demisa Hassabisa.
"Oni koji izbjegavaju rizik više nisu za volanom"
„Ove godine rasprava o tome kako odgovorno koristiti umjetnu inteligenciju ustupila je mjesto utrci za njezino što brže uvođenje”, objavio je TIME povodom predstavljanja novih naslovnica.
„No oni koji izbjegavaju rizik više nisu za volanom. Zahvaljujući Huangu, Sonu, Altmanu i drugim AI titanima, čovječanstvo sada juri autocestom – pun gas, bez kočnica – prema visoko automatiziranoj i krajnje neizvjesnoj budućnosti.”
Glavni urednik TIME-a Sam Jacobs rekao je da „nitko” u 2025. nije imao veći utjecaj od „pojedinaca koji su osmislili, dizajnirali i izgradili umjetnu inteligenciju”.
„Čovječanstvo će odrediti budući smjer umjetne inteligencije, a svatko od nas može imati ulogu u oblikovanju njezine strukture i budućnosti”, rekao je.
Analitičar Forrester Researcha Thomas Husson izjavio je da bi se 2025. mogla promatrati kao „prekretnica” u tome koliko se često AI koristi u svakodnevnom životu.
Nik Kairinos, osnivač i izvršni direktor laboratorija Fountech AI, rekao je da su naslovnice „iskrena procjena” utjecaja tehnologije, ali smatra da se „priznanje ne smije miješati sa spremnošću”.
„U ovom trenutku umjetna inteligencija još uvijek može biti spasitelj ili pošast za čovječanstvo”, rekao je.
„Još smo u ranoj fazi izgradnje AI sustava koji su pouzdani, odgovorni i usklađeni s ljudskim vrijednostima.
Za sve nas koji razvijamo ovu tehnologiju i donosimo AI alate na tržište, odgovornost je ogromna.”
Skupine, a ne pojedinci
Ovo nije prvi put da je titula Osobe godine dodijeljena velikoj skupini – borci protiv ebole dobili su je 2014., a zviždači 2002. godine.
Ranije, 1982., priznanje je dodijeljeno računalu, uz obrazloženje da su Amerikanci gajili „euforičnu strast” prema tom uređaju.
TIME ga je tada nazvao „djelomično pomodarstvom”, ali i „djelomično osjećajem kako se život može učiniti boljim”.
Računalo su predstavljali brojni tehnološki poduzetnici tog vremena, uključujući suosnivača Applea Stevea Jobsa i predsjednika IBM-a Johna Opela.
Zatim je 2006. Osoba godine bio „Ti” – simbol moći pojedinaca na internetu.
Kao primjeri su navedeni suradnici Wikipedije, rani YouTuberi i korisnici MySpacea, opisani kao „mnogi koji otimaju moć nekolicini i besplatno pomažu jedni drugima”.
TIME je zaključio: „To neće samo promijeniti svijet, nego i način na koji se svijet mijenja.”
