1.500 ljudi evakuirano je iz sicilijskog Niscemija nakon što je udar ciklona Harry pokrenuo 4 kilometra dugu pukotinu na padini.
Gradonačelnik grada na vrhu brda na Siciliji rekao je da je „situacija očajna“ nakon što je snažna oluja srušila dugi dio padine, ostavivši kuće opasno smještene na rubu litice.
Oko 1.500 ljudi dosad je evakuirano iz svojih domova zbog klizišta, koje je u nedjelju počelo pokazivati znakove pomicanja prije nego što se razvilo u frontu dugu 4 kilometra. Pukotina se nastavlja širiti, što potiče strahove da bi mogla progutati povijesnu jezgru grada.
İtalya’nın Sicilya adasındaki Niscemi kasabasında meydana gelen toprak kayması birçok binayı yuttu 4 kilometre boyunca oluşan toprak kayması devam ettiği için ilçede “alarm” durumu sürüyor.. pic.twitter.com/qW99UslNEk— Mehmet Ardıç 🇹🇷 (@MehmetArdic_) January 30, 2026
"Ovo je dramatično klizište“, rekao je Massimiliano Conti, gradonačelnik Niscemija, grada na jugu otoka, u videozapisu na društvenim mrežama, dok je pozivao ljude koji žive izvan ograđenih područja da „ostanu kod kuće“.
"Ne želim da itko ovaj događaj shvati olako“, dodao je. „Srećom, nije bilo ozlijeđenih, samo štete na kućama.“
Slike i videozapisi prikazuju kuće na rubu urušavanja. Salvatore Cocina, glavni ravnatelj sicilijanske službe civilne zaštite, rekao je u ponedjeljak navečer: „Sve kuće unutar radijusa od 50 do 70 metara će se urušiti.“
Škole su u utorak ostale zatvorene, a cesta koja povezuje Niscemi s obalnim gradom Gelom zatvorena je.
Niscemi ima oko 25.000 stanovnika. Mnogi od evakuiranih boravili su kod rodbine, iako su stotine provele posljednje dvije noći sklanjajući se u lokalnoj sportskoj dvorani, prenosi Guardian.
U intervjuu za La Repubblicu objavljenom u utorak, Conti je rekao: „Nema poricanja – bojimo se.“
Rekao je da se klizište spustilo za dodatnih 10 metara ranije u utorak ujutro. „A iz zračnih snimaka bilo je šokantno vidjeti kako se naš Niscemi urušava“, rekao je. „Situacija je očajna, osobito zato što se pucketanje nastavlja, a kiša ne pomaže ni operacijama spašavanja ni tehničkim ispitivanjima.“
Ozbiljna zabrinutost je da bi grad mogao biti odsječen, dodao je Conti. „Situaciju pratimo bez prestanka, jer se situacija može promijeniti u svakom trenutku.“
