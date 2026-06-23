Oboreni američki pilot tvrdi da je vidio roj iranskih dronova nalik meduzi: "Prava izvanzemaljska stvar"

IRGC

Pilot američkog borbenog zrakoplova, kojeg su nakon obaranja iznad Irana u travnju spasili pripadnici specijalnih snaga, opisao je neobičan prizor koji je vidio neposredno prije iskakanja iz letjelice: više iranskih dronova koji su lebdjeli u zraku i kretali se kao jedinstvena cjelina, u formaciji koja je podsjećala na meduzu, tvrde četiri izvora upoznata sa slučajem.

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Ovaj iskaz, o kojem dosad nije bilo javnih izvješća, pilot F-15 iznio je obavještajnim dužnosnicima tijekom ispitivanja nakon incidenta. Njegove tvrdnje odmah su izazvale žestoku raspravu unutar američke obavještajne zajednice, koja još uvijek nije zaključena, piše CNN.

Ako je pilot doista vidio ono što opisuje – skupinu dronova koja se koordinirano kreće kao jedno tijelo – to bi predstavljalo zabrinjavajući napredak u iranskim sposobnostima bespilotnog ratovanja.

„Više dronova bilo je međusobno povezano i kretalo se kao jedna cjelina, a manji dronovi nalazili su se ispod većih poput nogu”, rekao je jedan od izvora za CNN

„Prava izvanzemaljska stvar.”

Drugi izvor naveo je da je pilot prizor opisao kao „minsko polje dronova” u zraku.

Je li roj dronova pomogao u obaranju F-15?

Iako se točan uzrok obaranja F-15 još istražuje, početna izvješća sugeriraju da je upravo ta formacija dronova možda na neki način omogućila Iranu da sruši američki lovac, navode dva izvora.

F-15 je imao dvočlanu posadu – pilota i časnika za sustave naoružanja. Američke snage odmah su pokrenule operaciju traganja i spašavanja.

Obaranje F-15 označilo je prvi slučaj tijekom sukoba da je američki zrakoplov srušen iznad Irana.

Pilot je spašen nekoliko sati nakon iskakanja, dok je časnik za sustave naoružanja više od jednog dana izbjegavao zarobljavanje skrivajući se u planinama prije nego što je i on spašen. Nije poznato je li i on vidio istu formaciju dronova.

Tijekom operacije spašavanja oboren je i jedan zrakoplov A-10, no njegov pilot uspio se sigurno katapultirati izvan iranskog zračnog prostora.

Obavještajci podijeljeni

Američki obavještajni dužnosnici nisu se složili oko toga kako tumačiti pilotov iskaz, niti koliko je njegovo svjedočenje pouzdano.

Naime, pilot je tijekom rušenja zadobio potres mozga. To mu je bilo drugo obaranje tijekom rata s Iranom – ranije je bio među pilotima koje su greškom oborile kuvajtske snage u incidentu prijateljske vatre na početku sukoba.

Pojavila su se brojna pitanja:

Je li pilot svjedočio naprednoj sposobnosti za koju američke službe nisu znale?

Je li riječ o eksperimentalnom testiranju?

Ili je možda vidio optičku varku u pustinjskim uvjetima?

„Jeste li sigurni da ste vidjeli ono što tvrdite da ste vidjeli?”, navodno su ga tijekom ispitivanja pitali obavještajni dužnosnici.

Američko ratno zrakoplovstvo uputilo je upite Središnjem zapovjedništvu (CENTCOM), koje nije izravno odgovorilo na CNN-ova pitanja. Ured ravnatelja Nacionalne obavještajne službe također nije komentirao slučaj.

Moguća nova generacija iranskih dronova

Priča dolazi u trenutku kada Washington i Teheran vode pregovore o trajnom okončanju rata nakon što je prošlog tjedna dogovoren 60-dnevni okvir za pregovore u sklopu primirja.

Iako sposobnost koju je pilot opisao nije nešto za što su američke službe ranije procjenjivale da Iran posjeduje, postoje izvješća da su Iranu u razvoju tehnologije dronova pomagale Kina i Rusija.

Tehnički naziv za sposobnost koju je pilot opisao jest „one-to-many meshed networking” (mrežno povezivanje više dronova u jedinstvenu koordiniranu mrežu).

Takav sustav omogućuje jednom operateru upravljanje većim brojem dronova istodobno.

Vjeruje se da Rusija i Kina već raspolažu sličnim sposobnostima. Svaki novi napredak u iranskom programu bespilotnog ratovanja predstavljao bi ozbiljnu zabrinutost za američke snage i njihove saveznike u regiji.

Takva mreža dronova teoretski se može koristiti i u civilne svrhe, primjerice za osiguravanje internetske povezanosti u udaljenim područjima bez postojeće infrastrukture.

„Vrlo opasna sposobnost”

Iran je tijekom višemjesečnog sukoba intenzivno koristio napadačke dronove kao asimetrično oružje protiv američkih i izraelskih snaga te pojedinih zaljevskih država.

Emma Bates, stručnjakinja za ratovanje dronovima i modernizaciju obrane te osnivačica tvrtke Cachai, upozorava da bi takva tehnologija predstavljala ozbiljan izazov.

„Trošili bismo goleme količine novca, resursa i ljudskih života kako bismo se zaštitili od nečega što se može koordinirati na takav način.”

„Ako se može organizirati u prepoznatljiv oblik i održavati taj oblik, ako nosi eksploziv i pritom ima rezervne resurse za napad nakon prvog vala, riječ je o iznimno sposobnom sustavu”, rekla je Bates za CNN.