VIDEO / Iranci javljaju da su srušili još jedan američki F-15

Američki borbeni zrakoplov navodno se srušio u Kuvajtu, prema izvješću iranskih državnih medija, iako zasad nema potvrde američkih ili kuvajtskih vlasti. U izvješću, koje je objavio Press TV, poziva se na mrežu Al-Ahd i navodi da je zrakoplov možda pogođen prije pada.

„Američki borbeni zrakoplov navodno se srušio u Kuvajtu. Prema mreži Al-Ahd, zrakoplov je pogođen i srušio se prije nekoliko minuta”, objavio je Press TV na platformi X u ponedjeljak, 23. ožujka.

Dužnosnici Sjedinjenih Država i Kuvajta zasad nisu potvrdili incident, a okolnosti navodnog pada ostaju nejasne.

Zaseban incident prijateljske vatre dogodio se 1. ožujka, kada su tri zrakoplova F-15E Strike Eagle oborena iznad Kuvajta, potvrdilo je Središnje zapovjedništvo SAD-a (CENTCOM) u priopćenju.

Dok Sjedinjene Države i Kuvajt još nisu iznijeli pojedinosti o podrijetlu napada ili odgovornim stranama, na društvenim mrežama kruži snimka koja navodno prikazuje incident. Status pilota zasad nije potvrđen.

Neki od najtežih gubitaka pripisuju se nesrećama. Tri američka zrakoplova F-15 navodno su oborena u Kuvajtu početkom mjeseca u incidentu „prijateljske vatre”, ali nije bilo žrtava. U međuvremenu je tanker KC-135 uništen tijekom operacije nadopune gorivom u zraku, pri čemu je poginulo svih šest članova posade, piše Economic Times.