Zračni napadi na Dohu

Oglasilo se katarsko ministarstvo: Izrael je pogodio "stambeno sjedište" Hamasa

Hina
09. ruj. 2025. 18:53
Doha
Ibraheem Abu Mustafa / REUTERS

Vlasti u Katru rekle su da nema daljnje opasnosti nakon izraelskih zračnih napada na više dužnosnike Hamasa u Dohi.

Ministarstvo unutarnjih poslova reklo je da je grad "siguran" i da "specijalni timovi" obavljaju svoje dužnosti. Izrael je pogodio "stambeno sjedište" Hamasa u Dohi, priopćilo je ministarstvo.

Upućen je poziv stanovnicima da se oslanjaju samo na službene informacije i da izbjegavaju širenje glasina, uključujući i na društvenim mrežama.

Katarsko ministarstvo vanjskih poslova reklo je da se ne može isključiti "daljnje pogoršanje sigurnosne situacije", uključujući i potencijalne sigurnosne incidente ili poremećaje u zračnom prometu.

Qatar Airways rekao je da nije bilo otkazanih letova.

Katar ima populaciju od oko tri milijuna, koji uglavnom žive u Dohi i okolici. Samo oko deset posto stanovnika ima katarsko državljanstvo, dok ostatak uglavnom čine migrantski radnici.

doha hamas izrael katar

