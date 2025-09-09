Oglasilo se katarsko ministarstvo: Izrael je pogodio "stambeno sjedište" Hamasa

Vlasti u Katru rekle su da nema daljnje opasnosti nakon izraelskih zračnih napada na više dužnosnike Hamasa u Dohi.
Ministarstvo unutarnjih poslova reklo je da je grad "siguran" i da "specijalni timovi" obavljaju svoje dužnosti. Izrael je pogodio "stambeno sjedište" Hamasa u Dohi, priopćilo je ministarstvo.
Upućen je poziv stanovnicima da se oslanjaju samo na službene informacije i da izbjegavaju širenje glasina, uključujući i na društvenim mrežama.
Katarsko ministarstvo vanjskih poslova reklo je da se ne može isključiti "daljnje pogoršanje sigurnosne situacije", uključujući i potencijalne sigurnosne incidente ili poremećaje u zračnom prometu.
Qatar Airways rekao je da nije bilo otkazanih letova.
Katar ima populaciju od oko tri milijuna, koji uglavnom žive u Dohi i okolici. Samo oko deset posto stanovnika ima katarsko državljanstvo, dok ostatak uglavnom čine migrantski radnici.
