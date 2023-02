Tursku je u ponedjeljak ujutro pogodio snažan potres magnitude 7,8 po Richteru, koji je u toj zemlji, kao i u susjednoj Siriji, odnio preko 500 života, a stradali se još broje.

Razarajući potres dogodio se u 04:17 sati po lokalnom vremenu na dubini od približno 17,9 kilometara. Materijalna šteta je ogromna i još se zbraja, a razlog su brojni naknadni potresi.

Stručnjaci su upozorili kako bi ti naknadni potresi mogli trajati danima, pa čak i tjednima. Stoga postoji mogućnosti od daljnjih urušavanja zgrada i kuća.

Prema pisanju CNN-a, snažni naknadni potresi osjetili su se u južnoj i središnjoj Turskoj. Oko 11 minuta nakon glavnog potresa, najjači naknadni potres magnitude 6,7 pogodio je oko 32 kilometra sjeverozapadno od epicentra glavnog potresa.

Još jedan intenzivan naknadni potres magnitude 5,6 dogodio se 19 minuta nakon glavnog potresa.

Podaci Europsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC) govore kako ti potresi i dalje traju, a zabilježeno ih je desetak magnituda između 4 i 5 stupnjeva.

🔔#Earthquake (#deprem) M4.2 occurred 25 km E of #İskenderun (#Turkey) 13 min ago (local time 11:01:48). More info at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/GmKvfApU9d

🖥https://t.co/uRaYfPwVk9 pic.twitter.com/W1xNklbeMQ