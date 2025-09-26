Optužen bivši šef FBI-a

Trump je otpustio Comeyja na početku svog prvog mandata, a od tada redovito kritizira njegovo postupanje u istrazi FBI-a koja je detaljno opisala kontakte između Rusa i Trumpove izborne kampanje. Otkako se vratio na dužnost, njegovo ministarstvo pravosuđa ispituje Comeyjev iskaz iz 2020. godine kada se osvrnuo na kritike republikanaca na istragu o Rusiji i negirao da je odobrio otkrivanje osjetljivih informacija medijima.