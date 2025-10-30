Oglas

Sastanak u Washingtonu

Orban ide kod Trumpa

Hina
30. lis. 2025. 10:00
Viktor Orban
Ferenc ISZA / AFP

Mađarski premijer Viktor Orban trebao bi se sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom 7. studenoga u Washingtonu, rekao je na brifingu u četvrtak Orbanov šef kabineta Gergely Gulyas.

Gulyas je naveo da će sastanak omogućiti dvojici čelnika da razgovaraju o rasporedu koji bi mogao dovesti do mirovnog sporazuma u Ukrajini.

Orban je ranije izjavio da će s Trumpom na planiranom sastanku razgovarati o američkim sankcijama ruskim naftnim kompanijama.

Američki predsjednik Donald Trump, bliski saveznik mađarskog čelnika, prošli tjedan je prvi put u svom drugom mandatu nametnuo sankcije Rusiji, usmjerene na Lukoil i Rosneft, u pokušaju izvršavanja pritiska na Moskvu da pristane na prekid vatre u Ukrajini.

Trumpov potez podigao je cijene nafte i zabrinuo Mađarsku i Slovačku, najveće kupce ruske nafte u Europskoj uniji, koje su se već ranije morale pobrinuti za izuzeća od europskih ograničenja.

Teme
SAD donald trump mađarska viktor orban

