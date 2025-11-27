Osumnjičeni za pucnjavu u Washingtonu imao veze sa CIA-om

„Bidenova administracija opravdala je dovođenje osumnjičenog u Sjedinjene Države u rujnu 2021. njegovim ranijim radom za američku vladu, uključujući CIA-u“, rekao je Ratcliffe za Fox News Digital, dodajući da je Lakanwalova uloga bila „kao člana partnerskih snaga u Kandaharu, što je okončano ubrzo nakon kaotične evakuacije“.