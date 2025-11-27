Osumnjičeni za pucnjavu u Washingtonu imao veze sa CIA-om

Osumnjičeni napadač koji je u srijedu ranio dva pripadnika Nacionalne garde u Washingtonu, DC, radio je s vojnim jedinicama koje je tokom američkog rata u Afganistanu podržavala CIA, potvrdila je ta agencija.
Navodni napadač, identificiran kao 29-godišnji Rahmanullah Lakanwal, stigao je u Sjedinjene Države u rujnu 2021. u okviru programa Operation Allies Welcome, koji je omogućio ulazne vize Afganistancima koji su surađivali s američkom vladom.
Lakanwalove veze s Centralnom obavještajnom agencijom, koja je u Afganistanu blisko surađivala s američkim specijalnim snagama, potvrdio je direktor CIA-e John Ratcliffe u obraćanju medijima u srijedu navečer.
The New York Times izvijestio je da je osumnjičeni radio za nekoliko američkih državnih agencija u Afganistanu, uključujući jedinicu poduprtu od strane CIA-e u južnoj provinciji Kandahar, uporištu talibana.
„Bidenova administracija opravdala je dovođenje osumnjičenog u Sjedinjene Države u rujnu 2021. njegovim ranijim radom za američku vladu, uključujući CIA-u“, rekao je Ratcliffe za Fox News Digital, dodajući da je Lakanwalova uloga bila „kao člana partnerskih snaga u Kandaharu, što je okončano ubrzo nakon kaotične evakuacije“.
Američka Služba za državljanstvo i useljeništvo (USCIS) objavila je nakon pucnjave da obustavlja obradu imigracijskih zahtjeva afganistanskih državljana.
„Snažno i odmah, procesuiranje svih imigracijskih zahtjeva povezanih s afganistanskim državljanima obustavlja se na neodređeno vrijeme, uz dodatnu reviziju sigurnosnih protokola“, navela je agencija na društvenim mrežama.
Nakon pucnjave, Donald Trump naredio je slanje dodatnih 500 pripadnika Nacionalne garde u Washington. Predsjednik je incident opisao kao „akt terora“ i nazvao imigraciju „najvećom prijetnjom nacionalnoj sigurnosti s kojom se suočavamo kao nacija“.
