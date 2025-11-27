Oglas

Operacija "Allies Welcome "

Osumnjičeni za pucnjavu u Washingtonu imao veze sa CIA-om

author
N1 BiH
|
27. stu. 2025. 18:08
A picture of Rahmanullah Lakanwal, an Afghan national who is the suspect in the shooting of two National Guard members, is displayed at a press conference with FBI Director Kash Patel, attorney Jeanine Pirro and other authorities
REUTERS/Nathan Howard

Osumnjičeni napadač koji je u srijedu ranio dva pripadnika Nacionalne garde u Washingtonu, DC, radio je s vojnim jedinicama koje je tokom američkog rata u Afganistanu podržavala CIA, potvrdila je ta agencija.

Navodni napadač, identificiran kao 29-godišnji Rahmanullah Lakanwal, stigao je u Sjedinjene Države u rujnu 2021. u okviru programa Operation Allies Welcome, koji je omogućio ulazne vize Afganistancima koji su surađivali s američkom vladom.

Lakanwalove veze s Centralnom obavještajnom agencijom, koja je u Afganistanu blisko surađivala s američkim specijalnim snagama, potvrdio je direktor CIA-e John Ratcliffe u obraćanju medijima u srijedu navečer.

The New York Times izvijestio je da je osumnjičeni radio za nekoliko američkih državnih agencija u Afganistanu, uključujući jedinicu poduprtu od strane CIA-e u južnoj provinciji Kandahar, uporištu talibana.

Bidenova administracija opravdala je dovođenje osumnjičenog u Sjedinjene Države u rujnu 2021. njegovim ranijim radom za američku vladu, uključujući CIA-u“, rekao je Ratcliffe za Fox News Digital, dodajući da je Lakanwalova uloga bila „kao člana partnerskih snaga u Kandaharu, što je okončano ubrzo nakon kaotične evakuacije“.

Američka Služba za državljanstvo i useljeništvo (USCIS) objavila je nakon pucnjave da obustavlja obradu imigracijskih zahtjeva afganistanskih državljana.

„Snažno i odmah, procesuiranje svih imigracijskih zahtjeva povezanih s afganistanskim državljanima obustavlja se na neodređeno vrijeme, uz dodatnu reviziju sigurnosnih protokola“, navela je agencija na društvenim mrežama.

Nakon pucnjave, Donald Trump naredio je slanje dodatnih 500 pripadnika Nacionalne garde u Washington. Predsjednik je incident opisao kao „akt terora“ i nazvao imigraciju „najvećom prijetnjom nacionalnoj sigurnosti s kojom se suočavamo kao nacija“.

Teme
Afganistan CIA Rahmanullah Lakanwal Rat u Afganistanu SAD

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
