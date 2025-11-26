VIDEO / Pucnjava u centru Washingtona: Dva pripadnika Nacionalne garde u kritičnom stanju

Pripadnici Nacionalne garde još su živi, ali u "kritičnom stanju“, doznaje Sky News.
Policija u Washingtonu objavila je da se pucnjava dogodila jedan blok od Bijele kuće te da je jedan sumnjivac u pritvoru.
Vatrogasna postrojba i hitna medicinska pomoć Washingtona potvrdili su za BBC da se tri žrtve prevoze u bolnicu.
Reports of a shooting near the Farragut West Metro Station in Downtown Washington, D.C., only about a mile from the White House, with casualties and fatalities including two members of the National Guard. pic.twitter.com/WwlOalaDRE— OSINTdefender (@sentdefender) November 26, 2025
Iako je ranije objavljeno da su dva pripadnika Nacionalne garde koja su upucana u blizini Bijele kuće preminula, skynews piše da su ipak živi, ali da su u kritičnom stanju.
"Obojica, pripadnici garde, nalaze se u kritičnom stanju u lokalnoj bolnici i trenutno primaju medicinsku skrb.
Trenutačno nemamo drugih osumnjičenika. Pregledali smo snimke s područja. Čini se, kao što sam rekao, da se radi o jednom napadaču koji je podignuo vatreno oružje i iz zasjede napao ove pripadnike Nacionalne garde, a drugi pripadnici garde brzo su ga priveli“, rekao je šef lokalne metropolitan policije Jeff Carroll.
"Bijela kuća je svjesna i aktivno prati ovu tragičnu situaciju", kaže glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt o pucnjavi.
Američki predsjednik Donald Trump oglasio se o pucnjavi na društvenim mrežama.
"Životinja koja je upucala dvojicu pripadnika Nacionalne garde, koji su obojica kritično ranjeni i sada se nalaze u dvije odvojene bolnice, također je teško ranjena, ali bez obzira na to, platit će vrlo visoku cijenu", napisao je ranije predsjednik na Truth Socialu.
"Bože blagoslovi našu veliku Nacionalnu gardu i svu našu vojsku i policiju, dodao je."
Trump se nalazi u resortu u Palm Beachu, a potpredsjednik J.D. Vance je u Kentuckyju.
