VIDEO / Pucnjava u centru Washingtona: Dva pripadnika Nacionalne garde u kritičnom stanju

Trenutačno nemamo drugih osumnjičenika. Pregledali smo snimke s područja. Čini se, kao što sam rekao, da se radi o jednom napadaču koji je podignuo vatreno oružje i iz zasjede napao ove pripadnike Nacionalne garde, a drugi pripadnici garde brzo su ga priveli“, rekao je šef lokalne metro­politan policije Jeff Carroll.