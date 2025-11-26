Oglas

policija na terenu

VIDEO / Pucnjava u centru Washingtona: Dva pripadnika Nacionalne garde u kritičnom stanju

N1 Info , Hina
26. stu. 2025. 21:07
pucnjava washington -afp
Drew ANGERER / AFP

Pripadnici Nacionalne garde još su živi, ali u "kritičnom stanju“, doznaje Sky News.

Policija u Washingtonu objavila je da se pucnjava dogodila jedan blok od Bijele kuće te da je jedan sumnjivac u pritvoru.

Vatrogasna postrojba i hitna medicinska pomoć Washingtona potvrdili su za BBC da se tri žrtve prevoze u bolnicu.

Iako je ranije objavljeno da su dva pripadnika Nacionalne garde koja su upucana u blizini Bijele kuće preminula, skynews piše da su ipak živi, ali da su u kritičnom stanju.

"Obojica, pripadnici garde, nalaze se u kritičnom stanju u lokalnoj bolnici i trenutno primaju medicinsku skrb.

Trenutačno nemamo drugih osumnjičenika. Pregledali smo snimke s područja. Čini se, kao što sam rekao, da se radi o jednom napadaču koji je podignuo vatreno oružje i iz zasjede napao ove pripadnike Nacionalne garde, a drugi pripadnici garde brzo su ga priveli“, rekao je šef lokalne metro­politan policije Jeff Carroll.

"Bijela kuća je svjesna i aktivno prati ovu tragičnu situaciju", kaže glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt o pucnjavi.

pucnjava washington -afp
Drew ANGERER / AFP

Američki predsjednik Donald Trump oglasio se o pucnjavi na društvenim mrežama.

"Životinja koja je upucala dvojicu pripadnika Nacionalne garde, koji su obojica kritično ranjeni i sada se nalaze u dvije odvojene bolnice, također je teško ranjena, ali bez obzira na to, platit će vrlo visoku cijenu", napisao je ranije predsjednik na Truth Socialu.

"Bože blagoslovi našu veliku Nacionalnu gardu i svu našu vojsku i policiju, dodao je."

Trump se nalazi u resortu u Palm Beachu, a potpredsjednik J.D. Vance je u Kentuckyju.

Teme
pucnjava washington

