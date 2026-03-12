Ova zemlja želi ograničiti prodaju goriva vozačima iz Njemačke

"Grad apelira na vlasnike benzinskih crpki da ograniče prodaju goriva u kanisterima na 20 litara. Prije svega, moramo osigurati nesmetanu opskrbu naših stanovnika i komunalnih poduzeća. Također ću zatražiti da prekogranične službe provode propise o količinskim ograničenjima za prijevoz goriva iz Poljske u Njemačku“, rekla je gradonačelnica.