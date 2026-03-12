STRAH OD NESTAŠICE
Ova zemlja želi ograničiti prodaju goriva vozačima iz Njemačke
Dok je litra dizela u srijedu ujutro u Heringsdorfu u Njemačkoj (Mecklenburg-Zapadno Pomorje) koštala do 2,07 eura, u susjednom poljskom gradu Świnoujścieu koštala je samo 1,38 eura.
Cijena benzina (Super E10) bila je 1,33 eura umjesto 2,10 eura. Na spremniku od 50 litara može se uštedjeti više od 30 eura, pišu njemački mediji, a prenosi Fenix magazin.
Poljaci ogorčeni
U Poljskoj sada dolazi do nestašice goriva. To izaziva ogorčenje.
“Od prošlog vikenda benzinske crpke u Świnoujścieu su prometnije nego ikad. Većina kupaca su vozači iz Njemačke, jer je gorivo u prosjeku više od dva zlota po litri (0,47 eura) skuplje na drugoj strani otoka Usedom.
”Nijemci uvijek pune svoje spremnike, ali sada pune i kanistere s nekoliko desetaka litara”, rekao je glasnogovornik grada za njemačke medije. Nedavno se nekoliko benzinskih crpki čak moralo zatvoriti jer su rasprodale gorivo.
Benzinske crpke ostaju bez goriva
"Grad apelira na vlasnike benzinskih crpki da ograniče prodaju goriva u kanisterima na 20 litara. Prije svega, moramo osigurati nesmetanu opskrbu naših stanovnika i komunalnih poduzeća. Također ću zatražiti da prekogranične službe provode propise o količinskim ograničenjima za prijevoz goriva iz Poljske u Njemačku“, rekla je gradonačelnica.
Carinici bi također trebali provoditi strože provjere. Iako je dopušteno nositi kanister od 20 litara, samo 10 litara smije se izvesti bez carine.
Carina kontrolira vozače
Njemačka carina na prijelazima prema Poljskoj i Češkoj kontrolira vozače koji po gorivo odlaze u susjedstvo zbog osjetno nižih cijena, javili su ranije njemački mediji.
"Mi već danima provodimo nasumične probe kod vozača kod kojih postoji sumnja da su u susjedstvu natočili više goriva od dozvoljenog“, rekla je glasnogovornica Njemačke carinske uprave Lisa Poerschmann za „Maerkische Allgemeine Zeitung“.
Najviše kontrola se provodi u saveznoj zemlji Brandenburg koja graniči s Poljskom. U pograničnim gradovima s poljske strane je gorivo i do 60 centi po litri povoljnije nego u Njemačkoj.
U pograničnom Frankfurtu na Odri su benzinske crpke, kako javlja agencija Dpa, prazne dok se preko granice u Slubicama dugo čeka na red na benzinskim crpkama.
Pritom je osim punog spremnika u automobilu dozvoljen maksimalno jedan eksterni kanistar s najviše 20 litara.
Za količine iznad dozvoljenih se plaća porez od 90 centi po litru za benzin i 70 centi za dizel.
Carina nije priopćila od koliko osoba je naplatila dodatni porez zbog nedozvoljenih količina goriva.
Zbog razlike u porezu, gorivo je trenutačno osjetno povoljnije u susjednoj Poljskoj i Češkoj ali i Austriji i Luksemburgu.
Vlast odlučila reagirati
U budućnosti će benzinske crpke u Njemačkoj moći podizati cijene goriva samo jednom dnevno. Njemačka vlada planira što prije uvesti model poznat iz Austrije zbog rata u Iranu i poskupljenja, najavila je ministrica gospodarstva Katherina Reiche, a prenijela je Njemačka tiskovna agencija (dpa).
Sniženje cijena bit će moguće u bilo kojem trenutku, rekla je Reiche.
Očito je da s višim cijenama sirove nafte izuzetno brzo rastu i cijene goriva, dodala je ministrica. A kada nafta pojeftinjuje, cijene goriva vrlo sporo padaju,
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare