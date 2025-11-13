Bedarfswehrpflicht
Ovo su detalji vojnog roka u Njemačkoj, prema potrebi moguća obvezna služba
Unija i SPD postigli su temeljni dogovor nakon višetjednog spora oko novog zakona o vojnoj službi. Novi zakon predviđa obveznu provjeru sposobnosti (musterung) za sve muškarce od 18 godina. Također je moguća tzv. obvezna služba prema potrebama (Bedarfswehrpflicht). U Uniji su još uvijek otvorena neka pitanja.
Prethodila mu je krizna sjednica u srijedu navečer, na kojoj su sudjelovali ministar obrane Boris Pistorius (SPD), šefovi klubova zastupnika Jens Spahn (CDU) i Matthias Miersch (SPD), te obrambeni stručnjaci iz obje frakcije. Postupno su objavljivani prvi detalji. Novine WELT imaju uvid u zajednički dokument Unije i SPD-a.
Pregled dogovora
1. Obvezna provjera sposobnosti (Musterung)
U Njemačkoj će svi mladi muškarci iz jedne generacije morati pristupiti provjeri sposobnosti. To će se uvoditi postupno. Od sljedeće godine svi 18-godišnjaci dobit će upitnik o motivaciji i podobnosti — koji će biti obvezan.
Stupanjem zakona na snagu počinje obvezna provjera za muškarce rođene nakon 1. siječnja 2008. Postupno će se obuhvatiti cijeli naraštaj, ovisno o kapacitetima. Razmatrano izvlačenje ždrijebom u ovoj fazi više se neće provoditi.
2. Obvezna služba prema potrebama (Bedarfswehrpflicht)
„Bundestag će zakonom odlučivati o aktiviranju obvezne službe prema potrebama, osobito kada obrambena ili kadrovska situacija to zahtijeva“, stoji u dogovoru.
Ovaj oblik službe bi popunjavao manjak vojnika ako se ne prijavi dovoljno dragovoljaca. U tom slučaju moguće je i izvlačenje ždrijebom. Automatizam za aktivaciju ne postoji — Bundestag o tome mora zasebno odlučiti.
3. Plaća i status vojnika
Dobrovoljni ročnici trebali bi dobivati oko 2600 eura bruto mjesečno. Oni koji se obvežu na najmanje godinu dana dobit će i subvenciju za vozačku dozvolu (B i C kategorija).
Status će biti promijenjen: dobrovoljna vojna služba ostaje kao posebno građansko angažiranje. No od 12 mjeseci službe uvodi se status vojnika na određeno vrijeme (SAZ 1). Prijašnji plan bio je da svi odmah postanu vojnici na određeno vrijeme.
4. Ciljevi povećanja Bundeswehra
Zbog prijetnje iz Rusije i novih NATO-planova, Bundeswehr bi trebao narasti za 80.000 vojnika, na ukupno 260.000. Uz to bi trebalo biti 200.000 pričuvnika, čiji broj treba znatno rasti kroz novi vojni rok.
Ciljevi:
- 2026.: 186.000 – 190.000 vojnika
- Do 2035.: 255.000 – 270.000 vojnika
- Pričuva: 70.000 – 80.000 (2026.) → 200.000 (2035.)
Ako ciljevi ne budu ostvareni, Bundestag može razmotriti dodatne obvezne mjere.
Otvorena pitanja u Uniji: Što je s ženama?
Na internom sastanku Unije iskazana je podrška kompromisu, ali i iznesena otvorena pitanja:
Ersatzdienst – alternativna služba
Još nije jasno kako će biti organizirana civilna služba za one koji su sposobni, ali odbijaju vojnu službu s oružjem.
Uključivanje žena
Za obvezivanje žena na službu bila bi potrebna promjena Ustava, za što je potrebna dvotrećinska većina. Smatra se gotovo sigurnim da bi Zeleni i Ljevica to odbili, a i stav SPD-a je nejasan. Zato je pitanje za sada skinuto s dnevnog reda.
Nema dvostrukog izvlačenja ždrijebom
Pistoriusov prvotni prijedlog oslanjao se na dragovoljnost. Unija je tražila jasne ciljeve i proceduru za slučaj da se ne javi dovoljno dobrovoljaca. U jednom kompromisnom nacrtu bilo je predviđeno dvostruko izvlačenje ždrijebom — prvo tko ide na musterung, a zatim tko ide u službu. Pistorius je to odbio, pa je ta ideja sada uklonjena.
Kada zakon stupa na snagu?
Pistorius želi da zakon stupi na snagu početkom 2026. godine. Naglašava da je flächendeckende Musterung ključna kako bi se „u slučaju obrane znalo tko je uopće sposoban za mobilizaciju“.
Vojna obveza je 2011. suspendirana, ali i dalje postoji u Ustavu. Može se ponovno aktivirati običnom većinom u Bundestagu.
Ustav predviđa obveznu službu samo za muškarce. O mogućem uključivanju žena raspravlja se već dugo, no trenutno ne postoji politička većina za promjenu Ustava.
