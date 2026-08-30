KVADRAT OD 23.000 EURA
Ovo su najskuplji europski gradovi za kupnju stana: Zagreb nije ni blizu vrha
Cijene stanova u europskim gradskim središtima znatno se razlikuju, a među deset najskupljih gradova nalaze se samo dva glavna grada najvećih europskih gospodarstava.
Stanovanje je jedan od najvećih problema diljem Europe. Pritom nije riječ samo o dostupnosti nekretnina, već i o njihovoj pristupačnosti, osobito u glavnim gradovima, velikim urbanim sredinama i popularnim turističkim odredištima.
Cijene kupnje i najma nekretnina znatno variraju od zemlje do zemlje. Izvješće "Mapping the World’s Prices 2026", koje je objavio istraživački institut Deutsche Banka, uspoređuje cijene četvornog metra stana u središtu 69 gradova, među kojima je 28 europskih, prenosi Euronews.
Švicarska najskuplja za kupnju nekretnine
Na vrhu europske ljestvice nalaze se dva švicarska grada, zbog čega je Švicarska ujedno najskuplja zemlja za kupnju nekretnine u gradskim središtima.
U Zürichu četvorni metar stana stoji 22.910 eura, dok je u Ženevi cijena 19.439 eura. Za stan površine 80 četvornih metara to znači da bi u Zürichu trebalo izdvojiti oko 1,833 milijuna eura, a u Ženevi približno 1,555 milijuna eura.
London je na trećem mjestu s cijenom od 17.241 eura, odnosno 14.782 funte, po četvornom metru. Stan od 80 četvornih metara u britanskoj prijestolnici tako bi stajao oko 1,379 milijuna eura ili 1,183 milijuna funti.
London 35 posto skuplji od Pariza
Pariz je na četvrtom mjestu, no nekretnine u francuskoj prijestolnici znatno su jeftinije nego u Londonu. Četvorni metar ondje stoji 12.771 euro, što znači da je kupnja stana u središtu Londona oko 35 posto skuplja nego u Parizu.
Prvih pet gradova zaključuje Beč, gdje četvorni metar stoji 12.483 eura. Među prvih pet samo su London i Pariz iz najvećih europskih gospodarstava. Najskuplji njemački grad je München, s cijenom od 11.435 eura po četvornom metru.
Na listi deset najskupljih nalaze se i Luxembourg s 11.011 eura, Kopenhagen s 10.191 eurom, Stockholm s 10.037 eura te Oslo s 9.785 eura po četvornom metru. U glavnom gradu Norveške cijena je tako pala ispod granice od 10.000 eura.
Tri skandinavska grada nalaze se među deset najskupljih, dok je Helsinki na 13. mjestu s 8.431 eurom po četvornom metru.
Nešto skuplji od finske prijestolnice su Milano i Amsterdam, gdje četvorni metar stoji 9.378, odnosno 9.273 eura.
Prag skuplji od Madrida i Berlina
Prag je skuplji od glavnih gradova Španjolske i Njemačke. Za četvorni metar stana u središtu češke prijestolnice potrebno je izdvojiti 8.352 eura.
U Madridu je cijena 7.831 euro, a u Berlinu 7.613 eura po četvornom metru. Slijedi Rim sa 7.328 eura.
Iznad 7.000 eura po četvornom metru cijene su i u Dublinu, gdje iznose 7.185 eura, te Frankfurtu s 7.162 eura. U Lisabonu četvorni metar stoji 6.636 eura, a u Barceloni 6.485 eura.
Istanbul i Atena među najjeftinijima
Istanbul je najjeftiniji europski grad na ovoj listi. Četvorni metar stana u središtu grada stoji 2.646 eura.
Slijedi Atena s 3.442 eura po četvornom metru. Među jeftinijim gradovima je i Bruxelles, glavni grad Europske unije, koji je treći od dna ljestvice. Tamo četvorni metar stana stoji 4.380 eura.
U Birminghamu cijena iznosi 4.671 euro, čime je također ispod granice od 5.000 eura. Iznad te granice nalaze se Budimpešta s 5.243 eura, Varšava s 5.443 eura i Edinburgh s 5.708 eura po četvornom metru.
Prosječna cijena za svih 28 analiziranih europskih gradova iznosi 9.090 eura po četvornom metru.
Prema tim podacima, cijena stana od 80 četvornih metara prelazi milijun eura u samo četiri grada. Zürich je pritom blizu granice od dva milijuna eura, dok je u Ženevi cijena iznad 1,5 milijuna eura.
Prosječna cijena stana površine 80 četvornih metara u svih 28 gradova iznosi oko 727.000 eura.
Hong Kong najskuplji među 69 gradova
Kada se u obzir uzme svih 69 gradova obuhvaćenih izvješćem, najskuplji je Hong Kong s 23.790 eura po četvornom metru. Slijede Zürich s 22.910 eura i Seul s 21.897 eura.
Na drugom kraju ljestvice nalaze se Kairo, gdje četvorni metar stoji 784 eura, i Johannesburg s 913 eura. U oba grada cijena je ispod 1.000 eura po četvornom metru.
Podaci u izvješću temelje se na podacima Numbea i Deutsche Banka, a iznosi su preračunati u eure prema prosječnim tečajevima Europske središnje banke u prvoj polovici 2026. godine.
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