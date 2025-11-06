Palestinski predsjednik prvi put se našao s Papom: Sastaje se i s ovom europskom čelnicom

Papa Lav XIV. primio je u četvrtak prvi put palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa, u kontekstu jako teške humanitarne situacije u Pojasu Gaze, gotovo mjesec dana od početka prekida vatre.
Mjesec dana od početka prekida vatre
"Na tom srdačnom susretu priznata je hitna potreba dopremanja pomoći civilnom stanovništvu Pojasa Gaze i okončanja sukoba s ciljem postizanja rješenja s dvije države", priopćila je Sveta Stolica.
Posjet dolazi gotovo mjesec dana od početka prekida vatre između Izraela i Hamasa, nakon dvije godine rata koji je počeo Hamasovim napadom na Izrael 7. listopada 2023.
🇻🇦🇵🇸 #PapaLeãoXIV recebeu o presidente do Estado da #Palestina, Mahmoud Abbas. Durante a cordial conversa foi destacada a urgência de prestar socorro à população civil em #Gaza e de pôr fim ao conflito, buscando a perspectiva da solução de dois Estadoshttps://t.co/nTgGLt7Esp pic.twitter.com/N8gXdZvRRR— Vatican News (@vaticannews_pt) November 6, 2025
Politički pokret Fatah
Abas je predsjednik Palestinske samouprave, koja ima ograničenu kontrolu nad okupiranom Zapadnom obalom. Njegov politički pokret Fatah Hamasov je suparnik. Hamas kontrolira Pojas Gaze od 2007.
Riječ je o prvom sastanku pape Lava XIV. i Mahmuda Abasa od Papina izbora u svibnju.
Dvojica čelnika razgovarali su telefonom u srpnju.
Abas je u srijedu, po dolasku u Rim, posjetio baziliku sv. Marije Velike gdje se pomolio ispred groba pape Franje, koji je umro u travnju, i položio cvijeće.
Palestinian President Mahmoud Abbas visited the Basilica of Santa Maria Maggiore in Rome today to honor the memory of Pope Francis. "I came to him because I cannot forget what he did for Palestine and its people," he said. Tomorrow morning he will be in a private audience with… pic.twitter.com/zE65EdZgeo— Rich Raho (@RichRaho) November 5, 2025
"Ne mogu zaboraviti što je učinio za palestinski naord"
"Došao sam ga vidjeti jer ne mogu zaboraviti što je učinio za palestinski narod", rekao je novinarima.
Papa Franjo je u zadnjim mjesecima svojeg pontifikata zaoštrio ton u vezi izraelske operacije u Pojasu Gaze, izazvavši diplomatske tenzije s izraelskim veleposlanstvom.
Papa Lav XIV. zauzeo je umjereniji pristup. Izrazio je solidarnost s Pojasom Gaze koji je nazvao "mučeničkom zemljom" i osudio prisilno preseljenje Palestinaca, naglašavajući ipak da se Sveta Stolica ne može izjasniti o "genocidu" u enklavi.
Abas je nekoliko puta posjetio Vatikan za vrijeme pontifikata pape Franje, posljednji put u prosincu 2024.
Godine 2014. posadio je maslinu u vatikanskom vrtu, uz izraelskog kolegu Shimona Peresa i papu Franju, kao simbol mira.
Sveta Stolica priznaje Državu Palestinu od 2015. i podržava rješenje s dvije države.
Abas će se u petak sastati s talijanskom premijerkom Giorgiom Meloni.
