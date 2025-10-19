Papa proglašava sedmero novih svetaca, među njima i tri časne sestre

Na svečanoj misi, koja će se održati u 10:30 sati na Trgu svetog Petra u Vatikanu, sveticama će biti proglašene i tri časne sestre koje su svoje živote posvetile brizi o siromašnima i bolesnima, kao i Bartolo Longo, talijanski odvjetnik rođen 1841. godine koji je, prema vlastitu priznanju bio sotonistički svećenik, ali je potom prihvatio katoličku vjeru i osnovao Papinsko svetište Blažene Djevice od Rozarija u Pompejima.