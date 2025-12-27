MIJANMAR
Pet godina nakon državnog udara, vojna hunta u ovoj zemlji održava izbore
Šef mijanmarske hunte Min Aung Hlaing prošli je tjedan biračima rekao koga želi da izaberu na općim izborima u nedjelju, gotovo pet godina otkako je izveo državni udar.
"Predložio je da tijekom nadolazećeg izbornog razdoblja glasači izaberu kandidate koji mogu surađivati s Tatmadawom", objavili su državni mediji. Tatmadaw je naziv moćne mjanmarske vojske.
Takve izjave naglašavaju želju hunte da ostane na vlasti. Naime, vojska nastoji izborima postići ono što nije mogla na bojištu: zacementirati svoju kontrolu nad zemljom dok se suočava sa žestokim oružanim otporom koji se pojavio nakon puča i istovremeno steći međunarodni legitimitet.
No, analitičari i diplomati kažu da uspostava stabilne uprave u zemlji na jugoistoku Azije nema dobre izglede jer građanski rat i dalje traje. Uz to, vojna uprava s civilnim licem vjerojatno neće dobiti mnogo podrške u inozemstvu.
"Još jedna neizravna vojna uprava neće učiniti ništa kako bi riješila oružani sukob ili građanski otpor, a Mijanmar će ostati u krizi", kazao je Richard Horsey, viši savjetnik za Mijanmar iz neprofitne organizacije Crisis Group.
Glasanje će se odvijati u trima fazama, u nedjelju i dva put u siječnju, u svega 265 od 330 mijanmarskih općina u kojima vojska ima različite razine kontrole.
U kolumni objavljenoj u petak koja se bavila ovom temom, državne novine Global New Light of Myanmar piše da su stručnjaci u krivu jer sude o nadolazećim izborima prema zapadnim standardima umjesto da uzmu u obzir političku situaciju na terenu.
"Ne uspijevaju uvidjeti da su za obične građane ovi izbori, ma koliko nesavršeni, strategija da izađu iz izvanrednog stanja i povratak prema pravnom okviru", ističe se u kolumni.
Budućnost Min Aung Hlainga
Tatmadaw dugo dominira u politici Mijanmara, koji je nezavisnost od Velike Britanije stekao 1948., te je niz njegovih čelnika čvrstom rukom upravljao zemljom.
Njima se u veljači 2021. pridružio Min Aung Hlaing kada je svrgnuo civilnu vladu predvođenu dobitnicom Nobelove nagrade Aung San Suu Kyi na temelju nedokazanih optužbi za izbornu prevaru njezine stranke, koja je uvjerljivo pobijedila na izborima prethodne godine.
"Vojska nije sposobna ni za što drugo osim za kozmetičke promjene koje neće prijetiti njenim glavnim interesima centralizacije", rekao je David Mathieson, nezavisni analitičar koji se bavi Mijanmarom.
Stranka Nacionalna liga za demokraciju bivše premijerke Suu Kyi, koja je pobijedila na izborima 2020. i 2015., i dalje je raspuštena odlukom izbornog povjerenstva, a na izborima neće sudjelovati ni mnoge druge političke organizacije koje se protive hunti.
Za vlast u zemlji se natječe šest stranaka, uključujući Uniju solidarnosti i razvoja (USDP) koju podupire vojska i koja ima najveći broj kandidata te se očekuje da će pobijediti, što bi stvorilo uvjete da čelnik hunte da preuzme civilnu ulogu.
"USDP već ima etablirane političke vođe u svojim redovima", kazao je politički analitičar Sai Kyi Zin Soe, što upućuje na to da put Min Aunh Hlainga prema predsjedništvu možda neće biti jednostavan premda se očekuje da će ostati izuzetno moćan.
"Iako je vjerojatno da će vođa zemlje proizaći iz vojsci sklonog USDP-a, moramo pričekati kako bismo vidjeli hoće li taj vođa biti Min Aung Hlaing", rekao je.
Usporedbe s prošlošću
Na izborima 2010. koje je organizirala vojska, Tatmadaw je instalirao bivšeg generala kao civilnog predsjednika kako bi zadržao nadzor nad strogo kontroliranom političkom liberalizacijom.
Predsjednik Thein Sein je kasnio iznenadio i kritičare i pristaše kada je pokrenuo reforme poput oslobađanja političkih zatvorenika, popuštanja dugotrajne cenzure medija te izbora 2015. koji su doveli do prijenosa vlasti na Suu Kyi nakon što je njegova stranka poražena.
No, usporedbe sadašnje situacije s prošlošću mogu biti manjkave, dijelom zbog neviđenog nasilja koje je zahvatilo Mijanmar nakon državnog udara te činjenice da su se pored starih etničkih milicija u pograničnim krajevima zemlje pojavile i nove pobunjeničke skupine kako bi se suprotstavile Tatmadawu.
"Umjesto stabilizacije zemlje, izbori koje će organizirati vojska će vjerojatno pogoršati nasilje, a istovremeno neće uspjeti dovesti do trajnije političke ili gospodarske stabilnosti", kazao je Ye Myo Hein, istraživač iz neprofitne organizacije Southeast Asia Peace Institute.
Neizvjestan put prema priznanju
Izbori također predstavljaju pokušaj Min Aung Hlainga i njegove klike da steknu legitimitet u inozemstvu pošto ih je međunarodna zajednica izopćila nakon puča, kazali su analitičari.
Iako su izbori planirani uz podršku ključnog saveznika Kine, hunta za njih želi dobiti širu podršku, uključujući susjede poput Indije i Tajlanda te 11-članog bloka ASEAN, koji je mjanmarske generale isključio iz svojih samita.
Tajlandski ministar vanjskih poslova je prošlog mjeseca rekao da će ASEAN-u ponovna suradnja s Mijanmarom biti otežana jer se izbori održavaju bez potrebno "uključivog dijaloga" te je pozvao na puštanje Suu Kyi iz zatvora.
Ujedinjeni narodi, skupine za ljudska prava i mnoge zapadne zemlje su nedvosmisleno kritizirale izbore koje hunta provodi dok primjenjuje zakon koji kažnjava disidentstvo, na temelju kojeg je osudila stotine osoba.
"Bilo kakvi smisleni izbori iziskuju kraj nasilja te dijalog svih relevantnih stranaka", rekla je Velika Britanija uoči sastanka Vijeća sigurnosti UN-a ovog tjedna. "A nema naznaka da će zakazani izbori biti percipirani kao slobodni ili pošteni".
Hunta ustraje u tvrdnji da izbori imaju podršku naroda, poričući da se provode pod prisilom.
"Izbori se provode za narod Mijanmara, ne za međunarodnu zajednicu", rekao je novinarima glasnogovornik hunte Zaw Min Tun ranije ovog mjeseca, prema državnim medijima.
"Hoće li međunarodna zajednica biti zadovoljna ili ne, nije relevantno".
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare