Borba za pozicije počinje
Pet stvari na koje treba pripaziti dok se EP priprema za preslagivanje: Zakulisne igre već su počele
Više od godinu dana prije planiranog preslagivanja na polovici mandata, kada će se početkom 2027. preraspodijeliti vodeće funkcije u Parlamentu, zakulisne igre i nadmetanja već su započeli.
Skupine zastupnika na svoje dnevne redove dodaju razgovore o vodećim pozicijama u iščekivanju prestižnih funkcija — od predsjednika do vodstva odbora i ključnih uloga unutar političkih skupina — koje će biti na raspolaganju.
Ovaj put dvije najveće frakcije u Parlamentu na putu su sudara oko toga tko će dobiti željenu funkciju predsjednika. U međuvremenu, tzv. „zaštitni zid” prema krajnjoj desnici suočava se s novim izazovima u borbi za moćne pozicije, a u pripremi je i nova skupina bliska Rusiji.
Evo pet ključnih točaka na koje treba obratiti pozornost:
Bitka za predsjednika Parlamenta
Nije tajna da sadašnja predsjednica Parlamenta Roberta Metsola želi treći mandat (što bi je učinilo najdugovječnijom predsjednicom Skupštine) — ni Metsola ni čelnik Europske pučke stranke (EPP) Manfred Weber to ne poriču.
Predsjednici Parlamenta biraju se na mandat od dvije i pol godine, koji se može obnoviti. Jedan parlamentarni mandat traje pet godina.
Metsola je prošlog lipnja naznačila da je treći mandat moguć nakon što je odbacila povratak na Maltu kako bi preuzela vodstvo svoje nacionalne stranke. Na pitanje POLITICO-a u listopadu namjerava li se ponovno kandidirati, odgovorila je: „Još smo 15 mjeseci udaljeni od sredine mandata i ovdje sam kako bih svaki dan obavljala posao za koji sam izabrana.”
Nekoliko zastupnika i dužnosnika kaže da Metsola radi na osiguravanju još jednog mandata. „U potpunom je kampanjskom modu, dijeli usluge zastupnicima i dužnosnicima”, rekao je jedan liberalni zastupnik iz Renew Europe, koji je želio ostati anoniman.
Takav potez doveo bi Metsolu i EPP u izravan sukob sa Socijalistima i demokratima (S&D), drugom najvećom skupinom u Parlamentu, koja tvrdi da im pripada predsjedničko mjesto prema sporazumu o podjeli vlasti potpisanom na početku mandata. No EPP je ostao neodređen oko toga jesu li se obvezali na takav dogovor.
S&D još nije istaknuo kandidata koji bi zamijenio Metsolu — što nije promaknulo ni nekim njihovim saveznicima. Jedan zastupnik Zelenih rekao je da će „razmisliti o potpori kada budu imali kandidata, jer ne može podržati neodređeno pravo na funkciju”.
Sva prepucavanja između EPP-a i S&D-a otvorila su prostor Renew Europeu, trećem članu centrističke koalicije, da počne razmišljati o kompromisnom kandidatu, rekli su dvojica zastupnika Renewa.
Hoće li krajnja desnica osigurati vodeće pozicije?
Preslagivanje će ponovno testirati tzv. cordon sanitaire, neformalni dogovor centrističkih snaga da krajnju desnicu drže podalje od odlučivanja.
U praksi, to pravilo više ne vrijedi kad je riječ o izglasavanju zakona — EPP je protekle godine u nekoliko navrata glasao s krajnjom desnicom, primjerice o migracijama i deregulaciji.
Međutim, Weber je prošle godine u intervjuu za POLITICO rekao da je za njega i njegovu političku obitelj „crvena linija” davati bilo kakvu funkciju „ekstremnoj desnici” u Parlamentu, osobito one koje predstavljaju instituciju ili imaju izvršnu ulogu.
Liberali i centar-lijeve skupine kažu da ne vjeruju Weberu zbog suradnje EPP-a s krajnjom desnicom te sumnjaju da bi mogao koristiti potpredsjednička mjesta i vodstva odbora kao pregovaračke adute kako bi osigurao potporu za novi mandat Metsoli.
U redovima EPP-a također se počinje postavljati pitanje je li moguće držati krajnju desnicu podalje od vlasti u Bruxellesu dok ona vlada u nacionalnim prijestolnicama.
„Što ćemo ako [Jordan] Bardella postane predsjednik Francuske?” upitao je jedan zastupnik EPP-a, ističući da se tako velika zemlja ne može isključiti iz vodećih pozicija u Bruxellesu.
Nakon velikih dobitaka na izborima za EU 2024., krajnje desne skupine Patriots for Europe i Europe of Sovereign Nations nisu dobile potpredsjednička mjesta ni čelna mjesta u odborima.
Patrioti, treća najveća skupina u Parlamentu, osporili su te odluke pred Sudom pravde EU-a, tvrdeći da su diskriminatorne i protivne internim pravilima Parlamenta koja nalažu da vodstvo treba odražavati sastav doma.
Ako Sud presudi u njihovu korist (datum presude još nije poznat), Patrioti bi mogli ostvariti značajan napredak.
Pokušaji smjene čelnika političkih skupina
Kad su pozicije neizvjesne, a zastupnici osjete priliku, počinju se spominjati i pokušaji unutarstranačkih prevrata — osobito u lijevim i liberalnim skupinama.
Kod Zelenih, sadašnji supredsjednici Terry Reintke i Bas Eickhout dolaze iz pragmatičnog krila spremnog na kompromis. No idealističkije krilo sve je nezadovoljnije i traži snažniji opozicijski glas, što otvara prostor za unutarnji sukob.
I Renew Europe podijeljen je između zeleno-lijevog krila i ekonomski liberalnijeg desnog krila. Obje strane sumnjaju da druga planira izazvati sadašnju predsjednicu Valérie Hayer, čija je pozicija oslabljena padom potpore francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu.
Spominju se slovačka, nizozemska i belgijska delegacija kao mogući kandidati, ali još nema jasnog imena.
U skupini The Left, dogovor s početka mandata predviđao je da će grčki zastupnik naslijediti Nijemca Martina Schirdewana kao supredsjednika. No grčka je delegacija izgubila polovicu svojih članova, što otvara prostor drugima.
Ostali čelnici skupina zasad su sigurniji. Weber čvrsto drži EPP nakon 12 godina na čelu. Europski konzervativci i reformisti (ECR) te Patrioti za Europu također će vjerojatno zadržati postojeće vodstvo.
Za S&D sve ovisi o tome hoće li dobiti predsjedničko mjesto — oko kojeg bi se nadmetale nacionalne teške kategorije: Španjolci, Talijani i Nijemci.
Ako ne dobiju predsjedništvo, mogli bi se boriti za čelno mjesto unutar skupine, koje trenutačno drži Španjolka Iratxe García. No dok god vlada Pedra Sáncheza opstaje, García bi trebala biti sigurna.
Zastupnici u pokretu
Lukas Sieper iz njemačke Stranke napretka najavio je da će se pridružiti Renew Europeu, prelazeći iz redova nezavisnih zastupnika.
Time je započela godina zakulisnih pregovora i političke trgovine, dok skupine pokušavaju pridobiti zastupnike iz suparničkih redova.
„Svaka skupina ima interes rasti kako bi povećala utjecaj”, rekla je Hayer.
Talijanska zastupnica Elisabetta Gualmini prešla je iz S&D-a u Renew.
Renew je trenutno peta najveća skupina i cilja na četvrto mjesto, koje drži ECR. Dijele ih samo dva mandata.
Više zastupnika znači više financiranja, više vremena za govor i veći prioritet u raspravama.
„Skupine pokušavaju pridobiti svakog zastupnika koji bi mogao prijeći; kupovina zastupnika je posvuda”, rekao je jedan asistent Zelenih.
Nova politička skupina bliska Rusiji
Ciparski YouTuber koji je postao političar, Fidias Panayiotou, zajedno sa zastupnicima slovačke stranke Smer planira osnovati novu skupinu.
Zajedno sa zastupnicima njemačkog Saveza Sahre Wagenknecht, prošle su godine posjetili Moskvu povodom proslave Dana pobjede Vladimira Putina.
Trenutačno nemaju potrebnih 23 zastupnika iz sedam država, ali preslagivanje bi to moglo omogućiti.
Tema skupine bit će „mir i socijalna pravda”, a prema izvorima, „prilično su blizu” potrebnom broju.
„Ideja nije pokrenuti skupinu s minimalnim brojem, žele da bude stabilna.”
