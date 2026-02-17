Metsola je prošlog lipnja naznačila da je treći mandat moguć nakon što je odbacila povratak na Maltu kako bi preuzela vodstvo svoje nacionalne stranke. Na pitanje POLITICO-a u listopadu namjerava li se ponovno kandidirati, odgovorila je: „Još smo 15 mjeseci udaljeni od sredine mandata i ovdje sam kako bih svaki dan obavljala posao za koji sam izabrana.”