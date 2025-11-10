Europski parlament pred ključnim glasanjem: EPP ima plan A i plan B

Parlament će u četvrtak ponovno glasovati o prijedlogu za smanjenje birokracije za poduzeća (tzv. omnibus paket) nakon što dogovor u listopadu nije postignut. To je iznenadilo mnoge jer su se centrističke političke skupine tada činile usuglašenima, ali se u tajnom glasovanju centar raspao kada su pojedini zastupnici Socijalista glasovali protiv dogovora.