Europski parlament pred ključnim glasanjem: EPP ima plan A i plan B
Vrijeme istječe za centrističku koaliciju Europskog parlamenta uoči ključnog glasovanja o smanjenju administrativnih opterećenja za poduzeća.
Najveća politička obitelj EU-a – desni centar okupljen u Europskoj pučkoj stranci (EPP) – ima plan A i plan B kako bi progurala paket pojednostavljenja tijekom glasovanja ovaj tjedan: prvi uključuje suradnju s tradicionalnim saveznicima (Socijalistima i demokratima, Zelenima i liberalima iz grupacije Renew), dok drugi podrazumijeva udruživanje s krajnjom desnicom – potez koji bi donedavno bio nezamisliv.
EPP je dosad kolebao između te dvije opcije. U srijedu je izgledalo da je spreman za plan B, no sada pokazuje spremnost ponovno istražiti mogućnost plana A.
Parlament će u četvrtak ponovno glasovati o prijedlogu za smanjenje birokracije za poduzeća (tzv. omnibus paket) nakon što dogovor u listopadu nije postignut. To je iznenadilo mnoge jer su se centrističke političke skupine tada činile usuglašenima, ali se u tajnom glasovanju centar raspao kada su pojedini zastupnici Socijalista glasovali protiv dogovora.
Centristi ponovno pokušavaju postići sporazum, no za svaki slučaj EPP je pripremio prijedlog kojim bi se dodatno ublažili „zeleni“ propisi – tekst za koji vjeruje da će imati potporu desnih i krajnje desnih stranaka.
„Dok glasovanje ne završi, kompromis je uvijek moguć,“ rekao je za POLITICO njemački zastupnik René Repasi, glavni pregovarač Socijalista.
„Imamo vremena do srijede da pronađemo proeuropsko rješenje,“ dodala je zastupnica Zelenih Kira Marie Peter-Hansen. „Pozivam EPP da bude dio tog rješenja, umjesto da se udružuje s ekstremnom desnicom.“
Nema jamstava
Zakon o kojem će zastupnici glasovati predložila je Europska komisija u veljači, a cilj mu je smanjiti obveze izvještavanja o održivosti za tvrtke.
Političke skupine bore se oko toga koliko daleko treba ići u ublažavanju tih pravila, a EPP je u srijedu samostalno podnio svoje amandmane na prijedlog Komisije – one za koje zna da ih mogu podržati i krajnje desne skupine – zanemarivši ponudu ljevice za kompromis.
Ipak, istoga su se večera čelnici EPP-a, S&D-a, Renewa i Zelenih sastali i dogovorili da pokušaju još jednom pregovarati, potvrdila su dvojica dužnosnika upoznata sa sadržajem sastanka.
Razgovori centrističkih skupina nastavili su se u četvrtak i petak u nadi da će se postići dogovor prije početka plenarne sjednice u Bruxellesu idući tjedan, na kojoj će se glasovati.
„Pozivamo druge skupine i pojedine članove da se pridruže EPP-u i preuzmu odgovornost za europska poduzeća,“ rekao je za POLITICO Jörgen Warborn, glavni pregovarač EPP-a. „Glasovanje u četvrtak odnosi se samo na jedno: možemo li pokazati našim poduzećima, koja se bore s konkurentnošću, da smo čuli njihovu poruku.“
No čak i ako centristički čelnici postignu dogovor, nema jamstva da će zakon proći, budući da pojedini zastupnici mogu glasovati protiv stranačke linije ako smatraju da prijedlog ide predaleko ili nedovoljno daleko. Upravo se to dogodilo prošlog mjeseca kada su, unatoč popuštanju šefice S&D-a Iratxe Garcíe prema zahtjevima EPP-a, mnogi zastupnici ljevice odbacili dogovor i srušili prijedlog.
Krajnja desnica čeka u pripravnosti
Prošli tjedan su Socijalisti, Renew i Zeleni predložili kompromisni tekst kojim bi se ublažile obveze tvrtki u izradi klimatskih tranzicijskih planova u zamjenu za širenje obuhvata zakona na veći broj poduzeća. To je trenutačna osnova pregovora, prema dvojici dužnosnika.
EPP na taj prijedlog isprva nije odgovorio, nego je umjesto toga predložio amandmane koji odražavaju kompromis koji je već dogovorio uz potporu krajnje desnih skupina.
„Ono što je EPP stavio na stol zapravo su naši amandmani,“ rekla je Pascale Piera, glavna pregovaračica grupe Patriots for Europe, tvrdeći da se desni centar približava krajnjoj desnici, ali to ne želi javno priznati.
Patrioti žele glasovati zajedno s EPP-om, čime bi postali ključan saveznik u inicijativi Ursule von der Leyen za deregulaciju, ali i službeno označili kraj tzv. cordon sanitairea, nepisanog pravila da se centrističke skupine ne udružuju s krajnjom desnicom. Ipak, nisu zadovoljni time što EPP pokušava pronaći rješenje sa centristima.
„Smatramo da EPP izdaje svoje birače i da će morati odgovarati poduzećima,“ rekla je Piera. „Promatramo kamo će vjetar zapuhati.“
