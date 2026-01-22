u europskom parlamentu
Propao još jedan pokušaj krajnje desnice za opoziv von der Leyen
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen preživjela je još jedno glasanje o povjerenju u Europskom parlamentu u četvrtak, u novom neuspješnom pokušaju krajnje desnice koju su pučani, socijaldemokrati i liberali prozvali za pokušaj sabotiranja Europske unije u izazovnom geopolitičkom trenutku.
Za izglasavanje nepovjerenja potrebne su dvije trećine glasova zastupnika, što ni ovaj put nije ostvareno. Za opoziv aktualnog saziva Komisije glasalo je 165 zastupnika, 390 je bilo protiv i 10 suzdržanih.
Sada, kao i u listopadu prošle godine, glavni razlog za pokretanje inicijativa za opoziv von der Leyen bio je trgovinski sporazum EU-a sa zemljama Mercosura.
Eurozastupnici Kinga Gál i Jean-Paul Garraud iz kluba Patrioti za Europu, inicijatora ovog prijedloga, rekli su da je trgovinski sporazum EU-a s Mercosurom "kap koja je prelila čašu" te "smrtna presuda europskim poljoprivrednicima nakon više od 25 godina pregovora, što samo ukazuje na široki otpor ovom sporazumu", a na raspravi su ih podržali zastupnici iz redova Europe suverenih nacija te Europskih konzervativaca i reformista.
Ovo je bio četvrti pokušaj opoziva Komisije od srpnja prošle godine, prvu je inicirao rumunjski eurozastupnik Gheorghe Piperea (ECR), a u listopadu se glasalo o zasebnim inicijativama Patriota za Europu te Ljevice u Europskom parlamentu.
Jedinstvo protiv krajnje desnice
Nizozemski eurozastupnik Jeroen Lenaers iz redova pučana prozvao je radikalne opcije u Parlamentu da "prečesto pokušavaju blokirati zajednička europska rješenja, osigurati da problemi ostanu neriješeni, a zatim te probleme iskorištavati kao oružje za političku korist" te stao u obranu sporazuma potpisanog prošlog tjedna s Brazilom, Argentinom, Paragvajem i Urugvajem.
"Europa mora diverzificirati svoje trgovinske partnere. I to je ono što ova Komisija radi - spašava europska radna mjesta. I to je upravo ono što autori ovog prijedloga pokušavaju sabotirati. Protive se trgovinskim sporazumima poput Mercosura, a zatim se žale na gubitak radnih mjesta u Europi. To je licemjerje", rekao je Lenaers.
Belgijska eurozastupnica Kathleen Van Brempt (S&D) i potpredsjednica Odbora za međunarodnu trgovinu (INTA), rekla je da je "nezamislivo" što krajnja desnica pokušava srušiti Komisiju u ovoj ozbiljnoj geopolitičkoj situaciji.
"Krajnja desnica želi podijeliti i izolirati Europu"
"Krajnja desnica želi podijeliti i izolirati Europu, učiniti je ranjivom i oslabljenom iznutra. Pa kolege, to se neće dogoditi s nama. Glasat ćemo protiv ovog prijedloga za izglasavanje nepovjerenja i zato što je sada vrijeme da pokažemo za što se Europa zaista zalaže: jedinstvo u Uniji i s drugim partnerima diljem svijeta. A to znači i sa zemljama Mercosura", rekla je Van Brempt.
Irski eurozastupnik Billy Kelleher iz kluba zastupnika Renew također je poručio da liberali nemaju namjeru podržati najnoviju inicijativu za opoziv Komisije.
"Naš svijet je pod ozbiljnom prijetnjom, a ekstremisti u ovom Parlamentu, vođeni osjećajem vlastite važnosti, žele se riješiti predsjednice Komisije i cijelog njezinog kolegija povjerenika. Našim građanima sada je više nego ikad potrebna funkcionalna izvršna vlast. Ako se izglasa smjena von der Leyen, tko će pregovarati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u ime svih nas?", rekao je Kelleher.
Francuska eurozastupnica Zelenih Marie Toussaint rekla je da je "Mercosur nekompatibilan s klimatskim ciljevima EU-a i s obećanjem danim građanima o pravednoj zelenoj tranziciji", ali da su zeleni stava da krajnja desnica "nema nikakav legitimitet predstavljati se kao branitelj općeg dobra jer negiraju klimatske promjene i napadaju zelene politike".
Odgađa se ratifikacija sporazuma s Mercosurom
Eurozastupnici su u srijedu tijesnom većinom podržali prijedlog da Sud EU-a donese mišljenje o tome je li trgovinski sporazum EU-a s Mercosurom kompatibilan s europskim ugovorima i ograničavaju li njegove odredbe Europsku uniju da provodi svoje politike zaštite okoliša i zdravlja potrošača.
Europska unija i zemlje južnoameričkog trgovinskog bloka potpisale su subotu u prijestolnici Paragvaja, Asuncionu, povijesni sporazum o slobodnoj trgovini, koji pokriva 700 milijuna građana. Povjerenik Europske komisije za trgovinu Maroš Šefčovič rekao je u ponedjeljak na raspravi na plenarnoj sjednici da sporazum EU-Mercosur "šalje uvjerljivu poruku svijetu: biramo trgovinu temeljenu na pravilima umjesto trgovine temeljene na moći, multilateralizam umjesto unilateralizma, uzajamnu korist umjesto jednostranih dobitaka, održivost umjesto iskorištavanja prirode i gradimo pouzdana partnerstva utemeljena na prijateljstvu i međusobnom poštovanju".
Prije potpisivanja su države članice EU-a, među njima i Hrvatska, podržale taj sporazum. Francuska, Poljska, Austrija, Irska i Mađarska glasale su protiv.
No sada se do pravorijeka Suda EU-a odgađa ratifikacija sporazuma u Europskom parlamentu.
Svi hrvatski zastupnici glasali protiv usvojenog prijedloga
Svi hrvatski eurozastupnici iz redova Europske pučke stranke, Željana Zovko, Davor Ivo Stier, Tomislav Sokol, Karlo Ressler, Sunčana Glavak i Nikolina Brnjac glasali su protiv usvojenog prijedloga.
Zovko je rekla Hini da će "sve ovo što se događa s Mercosurom gledati i drugi partneri s kojima želimo sklopiti ugovore", poput Indije i Australije. "Pokazala se neozbiljnost prilikom glasanja i nije se uzela u obzir čitava geopolitička situacija u kojoj se nalaze naša industrija i naša radna mjesta", smatra Zovko.
Prijedlog su podržali eurozastupnici Marko Vešligaj i Biljana Borzan iz redova socijalista i demokrata, a njihovi kolege Tonino Picula i Romana Jerković Kraljić nisu sudjelovali na glasanju. Glasove za upućivanje trgovinskog sporazuma EU-Mercosur Sudu EU-a dali su i eurozastupnik Zelenih Gordan Bosanac te eurozastupnik Stephen Nikola Bartulica (ECR).
Bosanac je rekao Hini da je "europska poljoprivreda, a posebno bih rekao i hrvatska poljoprivreda, stavljena u baš nepravedan položaj zbog toga što će naše područje ispuniti poljoprivredni i stočarski proizvodi koji će doći iz zemalja Mercosura koji nisu te kvalitete koju možemo proizvesti u Hrvatskoj".
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare