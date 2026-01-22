Propao još jedan pokušaj krajnje desnice za opoziv von der Leyen

"Krajnja desnica želi podijeliti i izolirati Europu, učiniti je ranjivom i oslabljenom iznutra. Pa kolege, to se neće dogoditi s nama. Glasat ćemo protiv ovog prijedloga za izglasavanje nepovjerenja i zato što je sada vrijeme da pokažemo za što se Europa zaista zalaže: jedinstvo u Uniji i s drugim partnerima diljem svijeta. A to znači i sa zemljama Mercosura", rekla je Van Brempt.