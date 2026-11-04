CHARLES KUPCHAN
Bivši Obamin savjetnik za N1: "Amerikanci izlaze na izbore da izbace protuhe"
Američki izbori na sredini predsjedničkog mandata važan su test za Donalda Trumpa i njegovu administraciju, a njihovi rezultati mogli bi značajno utjecati na političke odnose u Washingtonu i budući smjer američke politike. O mogućim posljedicama izbora, političkim podjelama u SAD-u i izazovima koji očekuju američkog predsjednika s reporterkom N1 Ninom Kljenak razgovarao je Charles Kupchan, bivši savjetnik predsjednika Baracka Obame za nacionalnu sigurnost i profesor međunarodnih odnosa na Sveučilištu Georgetown.
Kupchan kaže da su očekivanja demokrata uoči izbora oscilirala, ali da sada postoji razlog za optimizam.
"Svi smo proživjeli uspone i padove, misleći da će demokrati ostvariti dobar rezultat, a onda nije izgledalo tako dobro. Oprezni smo, ali možemo samouvjereno reći da će demokrati preuzeti kontrolu nad Zastupničkim domom, a vjerojatno i nad Senatom", govori.
On smatra da je jedan od glavnih razloga za takva očekivanja nezadovoljstvo birača Trumpovom administracijom, posebno kada je riječ o gospodarstvu i vanjskoj politici.
"Razlog je to što Trump nije ispunio brojna obećanja, najviše što se tiče gospodarstva, rata s Iranom, ruskog rata u Ukrajini. Amerikanci svjedoče tome da cijene rastu konstantno, Trump je imao veliku prednost nad demokratima u pogledu ekonomije, ali sada Amerikanci kažu da nije isporučio rezultate i pokušajmo nešto drugo", pojašnjava.
"Vjerojatno ćemo doživjeti plavi val"
Na pitanje čemu se demokrati sada nadaju, Kupchan odgovara da očekuje snažan izborni rezultat, ali upozorava da to ne znači nužno da birači vjeruju kako druga strana ima rješenja za njihove probleme.
"Vjerojatno ćemo doživjeti plavi val, nije baš da druga strana ima odgovore. Prolazimo povijesni trenutak, kada glasači izlaze na birališta i žele samo reći 'izbacimo te protuhe'. Kad je Biden bio predsjednik, izbacili su protuhe i vratili republikance, sad su oni uprskali pa vraćaju demokrate."
Kupchan smatra da se iza takvog raspoloženja kriju i dublji društveni problemi. Upozorava na slabljenje društvenog ugovora koji je tijekom industrijskog doba omogućio milijunima Amerikanaca ulazak u srednju klasu.
"Vidimo propast srednje klase, traženje političkog centra. Teško je pobijediti na izborima kao aktualni predsjednik, stranka."
Moguće istrage protiv Trumpa i politička paraliza
Ako demokrati preuzmu kontrolu nad Kongresom, Kupchan očekuje zaoštravanje odnosa između zakonodavne i izvršne vlasti.
"Očekuju nas brojni sukobi, Kongres će vjerojatno pokrenuti brojne istrage što se tiče Trumpa. Bit će paraliza, Trump će reći jedno, Kongres drugo..."
Posebno je kritičan prema Trumpovu odnosu prema Kongresu kada je riječ o vanjskoj politici.
"Što se tiče vanjske politike, Trump je uvelike zanemarivao Kongres, rekao je 'ne smetajte me'. Prije nekoliko tjedana je donesen zakon i rekli su Trumpu da mora povećati sankcije Rusiji i pomoći Ukrajini. Što je on učinio? Žrtvovao je Zelenskog i sklopio dogovor s Putinom."
Na pitanje o mogućnosti da Kongres ograniči Trumpovu politiku putem državnog proračuna, Kupchan ističe da je riječ o jednom od najvažnijih instrumenata zakonodavne vlasti.
"To je jedno područje u kojem Kongres ima ekskluzivne ovlasti, prema Ustavu, i sposoban je ograničiti proračun."
Ipak, upozorava da su mogućnosti Kongresa ograničene jer ne može samostalno određivati sve politike administracije, nego prvenstveno odlučivati o tome što će financirati, a što neće.
"Sustav nije sposoban nositi se s nekim tko krši norme"
Kupchan je izrazio zabrinutost i zbog načina na koji Trump koristi predsjedničke ovlasti, smatrajući da američki sustav provjera i ravnoteža teško funkcionira kada predsjednik ne poštuje ustaljena pravila.
Ističe da je cijeli život proveo u SAD-u i učio o važnosti sustava u kojem se različite grane vlasti međusobno nadziru i ograničavaju. No smatra da se američke institucije sada suočavaju s drukčijim izazovom.
"Vrlo je teško zaustaviti ga. Sud će reći 'Predsjedniče, ne možete nametnuti ove carine', a on će reći 'Baš me briga, ne sviđa mi se ova izvršna vlast, odlučit ću se za neku drugu'. Bez obzira na ono što sudovi i Kongres rade, Trump to nekako sve izbjegava. Sustav nije sposoban nositi se s nekim tko krši norme."
Kupchan smatra da će ovi izbori vrlo malen utjecaj na američku vanjsku politiku. "Samo Kongres može proglasiti rat", naglašava Kupcahn podsjećajući na situaciju iz Korejskog rata kada je predsjednik zaobišao Kongres i odjednom su se vojnici borili u Koreji.
Pojasnimo: Zaobilaženje Kongresa pri pokretanju vojnih operacija nije novost u američkoj povijesti. Jedan od najpoznatijih primjera dogodio se 1950. godine, kada je predsjednik Harry Truman poslao američke snage u Korejski rat bez formalne objave rata Kongresa. Intervenciju je opravdavao predsjedničkim ovlastima i djelovanjem u okviru Ujedinjenih naroda, a slučaj je postao važan presedan u raspravama o odnosu izvršne i zakonodavne vlasti u SAD-u.
Kongres, kaže Kupchan, nije sposoban Trumpu reći da mora prestati.
Što se tiče Rusije i Ukrajine, Kupchan kaže kako misli da "ćemo vidjeti pushback od Kongresa". "Obje strane u Kongresu podržavaju Ukrajinu", kaže i dodaje smatra i da će biti pritiska iz Capitol Hilla na Trumpa da se prestane ulagivati Putinu i nastavi pomagati Ukrajini. "Moglo bi doći do male promjene. Trump zaista smatra da rat u Ukrajini nema direktan utjecaj na Ameriku, gleda na to kao na europski problem", objašnjava.
Situacija s Izraelom je nešto kompliciranija jer se razdor oko podrške Izraelu vidi i među Amerikancima, upozorava Kupchan.
MAGA ratnici
"Pravi MAGA ratnici se koncentriraju na socijalne vrijednosti, na Europu gledaju kao na sekularno mjesto koje imigrantima pruža previše dobrodošlice. Oni smatraju da Europa treba štiti kršćanstvo, zamjeraju joj što premalo ulaže u obranu... To drži vodu, Europa nije izdvajala u obranu jer se Amerika brinula za to", govori.
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