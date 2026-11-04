Bivši Obamin savjetnik za N1: "Amerikanci izlaze na izbore da izbace protuhe"

"Vrlo je teško zaustaviti ga. Sud će reći 'Predsjedniče, ne možete nametnuti ove carine', a on će reći 'Baš me briga, ne sviđa mi se ova izvršna vlast, odlučit ću se za neku drugu'. Bez obzira na ono što sudovi i Kongres rade, Trump to nekako sve izbjegava. Sustav nije sposoban nositi se s nekim tko krši norme."