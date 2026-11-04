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Hoće li demokrati nakon izborne pobjede pokrenuti Trumpov opoziv? Evo što ih koči
Demokrati su na američkim međuizborima ostvarili veliku pobjedu, no pitanje je hoće li iskoristiti novu političku moć za pokretanje postupka opoziva predsjednika Donalda Trumpa. Iako dio stranke zagovara takav potez, mnogi istaknuti demokrati upozoravaju da bi on mogao biti politički kontraproduktivan.
Demokratski čelnici zasad izbjegavaju jasno se izjasniti o mogućem pokretanju postupka opoziva, dok dosadašnji pokušaji tijekom Trumpova drugog mandata nisu imali uspjeha.
Demokrati također riskiraju da pokretanjem postupka opoziva dodatno mobiliziraju Trumpa i njegove pristaše uoči predsjedničkih izbora 2028. godine. Takav bi postupak mogao i odvući vrijeme i resurse od opsežnih istraga koje planiraju provesti.
Kako funkcionira postupak opoziva američkog predsjednika?
Prijedlozi za pokretanje postupka opoziva, poznatog kao impeachment, obično se upućuju Odboru za pravosuđe Zastupničkog doma.
Odbor može održati saslušanja i pokrenuti istragu kako bi utvrdio postoje li osnove za optužbe. Nakon toga može glasati o upućivanju članaka optužbe Zastupničkom domu, uz moguće izmjene, odlučiti da neće poduzimati daljnje korake ili preporučiti odbacivanje prijedloga.
Stranka koja ima većinu u Zastupničkom domu ima i više članova u njegovim odborima, kojima predsjedaju zastupnici većinske stranke, prenosi Forbes.
Ako prijedlog prođe odbor i dođe pred Zastupnički dom, za izglasavanje opoziva potrebna je natpolovična većina zastupnika.
Ako Zastupnički dom izglasa opoziv, predsjednik se službeno smatra optuženim u postupku opoziva, a predmet se prosljeđuje Senatu. Zastupnički dom pritom imenuje svoje predstavnike koji će pred Senatom zastupati optužbe.
Senat ima ovlast smijeniti predsjednika s dužnosti, ali tek nakon provođenja postupka suđenja i glasanja o njegovoj odgovornosti.
Za smjenu predsjednika potrebna je dvotrećinska većina glasova u Senatu.
Ako se veća skupina republikanskih senatora ne odluči suprotstaviti vlastitoj stranci i podržati Trumpovu smjenu, postupak opoziva najvjerojatnije bi imao samo simboličan učinak.
Trump: "Ako ne pobijedimo, na kraju će me opozvati"
Trump je i sam upozoravao na mogućnost novog postupka opoziva.
„Molim vas, pretvarajte se da se i ja kandidiram, samo se pretvarajte, jer sam i ja na glasačkom listiću. Ako ne pobijedimo, na kraju će pokrenuti moj opoziv. Ti ljudi pate od sindroma opsjednutosti Trumpom. Ali postao sam jako dobar u pobjeđivanju njihovih pokušaja opoziva”, rekao je Trump na skupu u Teksasu ranije ovog mjeseca.
Polovica Amerikanaca podržava Trumpov opoziv
Prema istraživanju koje je Politico proveo ranije ovog mjeseca, 50 posto ispitanika smatra da bi demokrati trebali pokrenuti postupak opoziva Trumpa.
S druge strane, 32 posto ispitanika protivi se takvom potezu, dok 18 posto nema jasno mišljenje.
Još veći udio Amerikanaca, njih 54 posto, smatra da je Trump počinio djela koja predstavljaju osnovu za opoziv.
Istraživanje je također pokazalo da 24 posto Amerikanaca vjeruje kako bi postupak opoziva povećao Trumpovu popularnost, dok 18 posto smatra da bi ga učinio manje popularnim.
Demokrati koji se protive Trumpovu opozivu
Bivša potpredsjednica Kamala Harris upozorila je ovog tjedna u intervjuu za MeidasTouch da pokretanje postupka opoziva nije dobra ideja.
„To nije dobra ideja jer imamo ograničene resurse, a smatram da energiju i resurse treba usmjeriti na utvrđivanje odgovornosti i provođenje istraga”, rekla je Harris.
Dodala je i da u Senatu nema dovoljno glasova za Trumpovu smjenu.
Novoizabrani senator Sherrod Brown, demokrat iz Ohija, koji je prema anketama vodio u utrci za senatsko mjesto u toj saveznoj državi, ranije ovog mjeseca izjavio je za The Columbus Dispatch:
„Ne mogu govoriti u ime svih ostalih, ali ja ne bih podržao Trumpov opoziv. Za to jednostavno nema razloga, bez obzira na to što se dogodi na međuizborima.”
Bivši gradonačelnik Chicaga Rahm Emanuel također je izrazio protivljenje takvom potezu.
„To neće nikamo dovesti i pretvorit će se u političko prepucavanje. Samo ćemo se vratiti politici neprestanih sukoba”, rekao je ranije ovog mjeseca za NBC.
Dodao je, međutim, da podržava provođenje istraga.
Senatorica Tammy Duckworth, demokratkinja iz Illinoisa, prošlog je mjeseca također poručila da demokrati ne bi trebali pokretati postupak opoziva ni protiv koga ako ponovno preuzmu kontrolu nad Kongresom.
„Nisam zainteresirana za sukob s Donaldom Trumpom. Mogu se sukobiti s njim, već sam to činila i to me neće zaustaviti. Ali radije bih se usredotočila na ostvarivanje napretka u korist američkog naroda”, rekla je.
Demokrati koji žele pokrenuti Trumpov opoziv
Zastupnica Alexandria Ocasio-Cortez, demokratkinja iz New Yorka, u ožujku je za The Floridian izjavila da podržava pokretanje postupka opoziva.
„Toliko toga moramo napraviti. I ranije sam podržavala prijedloge za opoziv predsjednika. Mislim da postoji obilje dokaza o počinjenju brojnih kaznenih djela. Ako me pitate podržavam li opoziv, odgovor je da”, rekla je.
Zastupnik Al Green, demokrat iz Teksasa, u rujnu je uspio iznuditi glasanje o Trumpovu opozivu zbog njegove politike provođenja imigracijskih zakona.
Pritom se pozvao na više slučajeva u kojima su savezni imigracijski agenti tijekom ove godine vatrenim oružjem usmrtili američke državljane.
Međutim, Zastupnički dom odlučio je obustaviti razmatranje prijedloga, sa 232 glasa za i 147 protiv.
Zastupnik Steve Cohen, demokrat iz Tennesseeja, prošlog je mjeseca također podnio prijedlog koji sadrži 26 točaka optužbe protiv Trumpa.
Među njima su optužbe za zlouporabu ovlasti i nepoštivanje sudskih naloga, ali o prijedlogu dosad nisu poduzeti daljnji koraci.
Zastupnik Ro Khanna, demokrat iz Kalifornije, prošlog je mjeseca za NBC odgovorio na pitanje bi li Trumpov opoziv bio pogreška.
„Ne, ne bi, jer se ovdje ne radi o Donaldu Trumpu. On će biti predsjednik na odlasku i, prema mojem mišljenju, sve manje relevantan. Poanta je u obrani Ustava”, rekao je.
„Opoziv znači poručiti da ne možete započeti nezakonit rat u Iranu bez ustavnog odobrenja. Opoziv znači da ne možete jednostavno početi otpuštati savezne zaposlenike protivno onome što kaže strana vlada. Riječ je o postavljanju standarda”, dodao je Khanna.
Demokrati koji još nisu donijeli odluku
Čelnik demokratske manjine u Zastupničkom domu Hakeem Jeffries, demokrat iz New Yorka, u kolovozu je za CNN komentirao mogućnost Trumpova opoziva.
„Jasno smo dali do znanja da ništa nismo unaprijed odlučili, ali ni isključili”, rekao je.
Zastupnik Jamie Raskin, demokrat iz Marylanda i vodeći demokratski član Odbora za pravosuđe Zastupničkog doma, koji je predvodio drugi postupak opoziva Trumpa 2021. godine, ranije ovog mjeseca za Axios je izjavio da je Trump tijekom drugog mandata „već počinio brojna djela koja predstavljaju osnovu za opoziv”.
Ipak, naglasio je da su demokrati svjesni prepreka u Senatu.
„Vrlo smo realistični kada je riječ o tome što znači zahtjev za dvotrećinskom većinom u Senatu. Ako išta, Trump je od posljednjeg postupka dodatno učvrstio kontrolu nad Republikanskom strankom. Riješio se senatora koje nije smatrao dovoljno lojalnima i poslušnima”, rekao je Raskin.
Što se dogodilo tijekom prethodnih pokušaja Trumpova opoziva?
Donald Trump dosad je dvaput prošao kroz postupak opoziva, ali ga je Senat oba puta oslobodio optužbi.
Prvi put Zastupnički dom izglasao je njegov opoziv u prosincu 2019. godine zbog optužbi da je vršio pritisak na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog kako bi pokrenuo istragu protiv Joea Bidena i njegova sina Huntera Bidena, dok je istodobno zadržavao američku pomoć Ukrajini.
Drugi put postupak opoziva pokrenut je zbog optužbe za poticanje pobune nakon nereda na američkom Kapitolu 6. siječnja 2021. godine.
Zastupnički dom izglasao je opoziv samo nekoliko dana prije Trumpova odlaska s dužnosti, a Senat ga je sljedećeg mjeseca, nakon što mu je mandat već završio, oslobodio optužbe.
Prvi postupak opoziva uglavnom je slijedio stranačke podjele.
Međutim, 2021. godine deset republikanskih zastupnika pridružilo se svim 222 demokratima u Zastupničkom domu i glasalo za Trumpov opoziv.
U Senatu je sedam republikanaca podržalo svih 50 demokrata u glasanju za njegovu osudu, ali ni to nije bilo dovoljno za potrebnu dvotrećinsku većinu.
Tijek događaja pratimo OVDJE.
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