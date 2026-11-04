Hoće li demokrati nakon izborne pobjede pokrenuti Trumpov opoziv? Evo što ih koči

„Molim vas, pretvarajte se da se i ja kandidiram, samo se pretvarajte, jer sam i ja na glasačkom listiću. Ako ne pobijedimo, na kraju će pokrenuti moj opoziv. Ti ljudi pate od sindroma opsjednutosti Trumpom. Ali postao sam jako dobar u pobjeđivanju njihovih pokušaja opoziva”, rekao je Trump na skupu u Teksasu ranije ovog mjeseca.