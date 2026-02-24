Oglas

četvrta godišnjica rata

FOTO / Plenković, Von der Leyen, Costa stigli u Kijev. Oglasio se premijer

N1 Info , Hina
N1 Info , Hina
|
24. velj. 2026. 10:52
Andrej Plenković
Vlada RH

Premijer Andrej Plenković u utorak je s izaslanstvom doputovao u Kijev potom četvrte obljetnice početka druge ruske agresije na Ukrajinu, priopćeno je iz vlade.

Uz predsjednika vlade tijekom njegovog petog posjeta Ukrajini od početka invazije 24. veljače 2022. su i šef diplomacije Gordan Grlić Radman, predsjednik saborskog Odbora za vanjsku politiku Andro Krstulović Opara i veleposlanica Republike Hrvatske u Ukrajini Anica Djamić.

U Kijev je stigla i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen te predsjednik Vijeća Antonio Costa.

Plenković će se u Kijevu sastati s ukrajinskim državnim vrhom – predsjednikom Volodimirom Zelenskim, premijerkom Julijom Sviridenko te predsjednikom Vrhovne rade Ruslanom Štefančukom, stoji u priopćenju vlade. Hrvatski premijer sudjelovat će i na sastanku Koalicije voljnih, a s europskim liderima odat će počast stradalim ukrajinskim braniteljima. 

Hrvatsko izaslanstvo će tijekom posjeta u utorak predstaviti novi paket bilateralne pomoći usvojen na posljednjoj sjednici vlade koji uključuje četiri DOK-ING-ova stroja MV-4 za razminiranje, doprinos Fondu za energetsku obnovu Ukrajine u iznosu od 1,5 milijuna eura te dodatnu tehničku potporu energetskom sustavu Ukrajine.

U priopćenju se ponavlja da se vlada zalaže za uspostavljanje pravednog i održivog mira, uz poštivanje suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Ukrajine, pa podsjeća da je Hrvatska dosad Ukrajini pomogla s 385 milijuna eura te je primila više od 30 tisuća ukrajinskih izbjeglica. 

„Hrvatska je dosad Ukrajini uputila 16 paketa vojne pomoći, a pridonijela je i kroz NATO-ov mehanizam PURL s 15 milijuna eura. Ukrajini stavljamo na raspolaganje i specifična znanja Hrvatske u području humanitarnog razminiranja, procesuiranja ratnih zločina, skrbi za veterane i reintegracije bivših okupiranih teritorija”, stoji u priopćenju. 

Hrvatska je dosad bila i domaćin niza važnih međunarodnih događanja vezanih za Ukrajinu: prvog Parlamentarnog summita Međunarodne krimske platforme, prve Međunarodne donatorske konferencije za humanitarno razminiranje Ukrajine, sastanka na vrhu Ukrajina – Jugoistočna Europa, kao i Međunarodne konferencije o rehabilitaciji i društvenoj reintegraciji ukrajinskih branitelja, stoji u priopćenju. 

Nakon susreta s Zelenskim, Plenkoviću će biti uručeno odlikovanje kneza Jaroslava Mudrog I. stupnja, koje se dodjeljuje za značajan doprinos jačanju međudržavne suradnje, potpori suverenitetu i teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine, dobrotvornim aktivnostima i promicanju Ukrajine diljem svijeta, priopćeno je. 

