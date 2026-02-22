Pet zemalja
"Pojas kave" postaje prevruć za uzgoj kave, najcijenjenija sorta pred izumiranjem?
Pet zemalja odgovornih za 75% svjetske opskrbe kavom bilježi u prosjeku 57 dodatnih dana godišnje s vrućinama koje štete uzgoju kave
U Etiopiji kava primarni izvor prihoda
U Etiopiji, kolijevci kave, više od 4 milijuna kućanstava oslanja se na kavu kao primarni izvor prihoda. Ona čini gotovo trećinu izvoznih prihoda zemlje, no pitanje je koliko će to još dugo biti tako.
„Uzgajivači kave u Etiopiji već osjećaju posljedice ekstremnih vrućina“, rekao je Dejene Dadi, glavni direktor Saveza zadruga uzgajivača kave Oromia (OCFCU), zadruge malih proizvođača.
Analiza je pokazala da zemlje u kojima se uzgajaju zrna kave postaju previše vruće za njihov uzgoj zbog klimatskog sloma, piše Guardian.
Pet najvećih proizvođača
Pet najvećih proizvođača kave, odgovornih za 75% svjetske opskrbe, u prosjeku su doživjeli 57 dodatnih dana godišnje s vrućinama koje štete kavi zbog klimatske krize, prema podacima organizacije Climate Central, koja istražuje i izvještava o klimatskoj krizi.
Zrna kave uglavnom dolaze iz područja poznatog kao „pojas kave“ između Obratnice Raka i Obratnice Jarca, te zahtijevaju specifične temperaturne i oborinske uvjete kako bi uspijevala.
Biljke, osobito najcjenjenija sorta arabica, teško podnose temperature iznad 30 °C.
Prema podacima industrije, svakodnevno se konzumira oko 2 milijarde šalica kave. No ta je industrija pod pritiskom. Prema Svjetskoj banci, cijene zrna arabice i robuste gotovo su se udvostručile od 2023. do 2025. U veljači 2025. cijene kave dosegnule su povijesni maksimum.
Analiza organizacije Climate Central brojila je dane s temperaturama iznad 30 °C u regijama uzgoja kave između 2021. i 2025., a zatim ih usporedila s brojem dana koji bi se dogodili u svijetu bez emisija ugljika.
Najpogođeniji - El Salvador
Najpogođenija zemlja proizvođač kave bio je El Salvador, za koji je izračunato da je imao 99 dodatnih dana s vrućinama štetnima za kavu. Brazil, najvažniji svjetski proizvođač kave koji čini 37% globalne proizvodnje, imao je 70 dodatnih dana iznad 30 °C. Etiopija, koja sudjeluje s 6,4% u svjetskoj proizvodnji, imala je 34 takva dana.
Zrna kave zahtijevaju specifične temperaturne i oborinske uvjete kako bi uspijevala.
„Etiopska arabica posebno je osjetljiva na izravnu sunčevu svjetlost“, rekao je Dadi. „Bez dovoljno sjene stabla kave daju manje zrna i postaju podložnija bolestima.“
Zadruga Oromia podijelila je svojim članovima energetski učinkovite peći kako bi obeshrabrila krčenje šuma u šumovitim područjima koja služe kao prirodna zaštita za uzgoj kave.
Aktivisti upozoravaju da nedostaje klimatsko financiranje potrebno za značajnu prilagodbu. Mali proizvođači uzgajaju 60% do 80% svjetske kave, ali su 2021. godine primili samo 0,36% sredstava potrebnih za prilagodbu posljedicama klimatske krize, pokazalo je prošlogodišnje istraživanje.
Bez pomoći, mogu učiniti samo ograničeno, rekao je Dadi. „Kako bismo zaštitili opskrbu kavom, vlade moraju djelovati u borbi protiv klimatskih promjena.“
