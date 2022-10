Bivši brazilski zastupnik, politički saveznik predsjednika na odlasku Jaira Bolsonara, krajnjeg desničara, bacio je ručnu bombu na policajce koji su ga došli uhititi i ranio barem dvojicu njih, priopćile su vlasti u nedjelju.

Bivšem zastupniku Robertu Jeffersonu Vrhovni sud je izrekao zatvorsku kaznu zbog kršenja uvjeta kućnog pritvora koji mu je određen zbog vrijeđanja predsjednice najvišeg suda na društvenim mrežama.

U trenutku uhićenja u gradu Levy Gasparianu (država Rio de Janeiro, na jugoistoku) Jefferson je “reagirao” bacivši ručnu bombu na dvojicu policajaca koje su “ranile krhotine”, priopćila je savezna policija.

Dvojici redarstvenika pružena je liječnička pomoć i dobro su, dodaje policija koja je poslala veći broj ljudi na mjesto događaja.

Jair Bolsonaro se distancirao od bivšeg parlamentarca na Twitteru, gdje je kritizirao napad na policiju i izrazio solidarnost s ranjenim policajcima.

- Repudio as falas do Sr. Roberto Jefferson contra a Ministra Carmen Lúcia e sua ação armada contra agentes da PF, bem como a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem a atuação do MP.