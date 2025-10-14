160 paketa s lažnim novcem
Policija zaplijenila gotovo milijardu krivotvorenih eura i postala meta podsmijeha
O rekordnom zapljenjenom iznosu lažnog novca u petak je izvijestila rumunjska policija. Zaplijenjene su novčanice u ukupnoj vrijednosti od 960 milijuna eura.
Rumunjski policajci i carinici prošlog su petka u luci Constanți zaplijenili veliku količinu krivotvorenog novca. Otkrili su 160 paketa s lažnim novčanicama od 50, 100, 200 i 500 eura. Ukupno je pronađeno 4,8 milijuna krivotvorina, čija je nominalna vrijednost iznosila 960 milijuna eura.
Među zaplijenjenim novčanicama bilo je 1,2 milijuna apoena od 500 eura (vrijednosti 600 milijuna eura) i 600.000 apoena od 200 eura (vrijednosti 120 milijuna eura). Kako je rumunjska policija objavila na svom Facebooku, njihova je akcija bila dio šire operacije kojom na europskoj razini koordinira Europol.
„Cilj ove operacije je otkriti krivotvorene novčanice koje ulaze na teritorij Europske unije iz zemalja poput Kine, Turske i drugih“, naveli su iz rumunjske policije, ne otkrivajući znaju li odakle točno potječu zaplijenjeni novci.
„Novčanice pripadaju kategoriji krivotvorina koja je na europskoj razini kodirana kao ‘izmijenjeni dizajn’“, dodali su.
Većina novčanica, naime, nije imala serijski broj. Policija postala predmet šale: „Hoće li sad upasti u trgovine s igračkama?“
Iako je zapljena predstavljena kao veliki uspjeh, rumunjska policija ubrzo je postala meta podsmijeha na društvenim mrežama.
Kako piše portal Observator, iako su mnogi korisnici policiji čestitali, brojni su se našalili kako je policija zapravo zaplijenila „filmski novac“, tj. novčanice namijenjene za upotrebu u filmskoj produkciji, ili novac iz društvene igre Monopoly.
„Možemo li sada očekivati spektakularne akcije i u knjižarama gdje se prodaju suvenir-euri ili u trgovinama s igračkama gdje se prodaje Monopoly?“ – komentirao je jedan korisnik.
„Nadam se da se sljedeći put nećete obrušiti na bombone umotane u ‘lažno zlato’ – Božić se bliži, a djeca će biti tužna“, dodao je drugi. Na šale je reagirala i sama policija:
„Vidjeli smo komentare i šale o ‘filmskom novcu’, ali naručitelji tih novčanica nisu planirali igrati u filmu, nego su ih namjeravali ‘ubaciti u drugi scenarij’, na pravom mjestu događaja“, poručili su.
Policija je naglasila da njihova akcija nije bila spektakularan nastup, već preventivna mjera kojom su spriječili da mnogi ljudi postanu žrtve prijevara s lažnim novcem.
