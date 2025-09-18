Poljska je tijekom noći zabilježila pojačanu aktivnost bespilotnih letjelica blizu svoje granice s Bjelorusijom, objavila je vlada u četvrtak nakon što je zatvorila granicu uoči vojnih vježbi Minska s njegovom saveznicom Rusijom.
Oglas
Granica zatvorena od 10. rujna
Zabrinutost Poljske, članice NATO saveza i Europske unije, o vojnim vježbama "Zapad" pojačana je nakon što je otprilike 21 ruski dron ušao u njen zračni prostor u noći na 10. rujna.
🚨🇩🇪🇪🇸🇵🇱 BREAKING - To counter Russian threats and in response to the large-scale “Zapad-2025” military exercises taking place in Belarus, Spain and Germany have decided to deploy additional troops to Poland.— Visioner (@visionergeo) September 16, 2025
See the latest updates with us: @visionergeo pic.twitter.com/4F1rg513ae
Na pitanje o tome zašto je granica i dalje zatvorena s obzirom na to da su vojne vježbe završile, ministar unutarnjih poslova Marcin Kierwinski je rekao da će ju Poljska ponovo otvoriti kada to bude sigurno.
"Prošle noći je granična policija primijetila povećanu aktivnost bjeloruskih i ruskih bespilotnih letjelica koje su pokušavale ući u poljski zračni prostor", rekao je.
🇵🇱 Polish border with Belarus will remain closed for much longer than the end of the Zapad exercises. pic.twitter.com/P10fv7mmo5— Intermarium 24 (@intermarium24) September 16, 2025
"Jasno je da situacija na poljsko-bjeloruskoj granici ostaje veoma, veoma napeta":
Kierwinski nije pružio dodatne pojedinosti.
Veze Rusije i Bjelorusije
Glasnogovornik ministarstva unutarnjih poslova je rekao da nije bilo poljske intervencije ni pokušaja da se letjelice obore.
Bjelorusija i Rusija su osnažile veze tijekom invazije Moskve na Ukrajinu, pri čemu je Minsk dozvolio Moskvi da pošalje vojsku preko svog teritorija.
Poljska je jedan od najvećih pobornika Ukrajine u sukobu.
Postoji šest cestovnih graničnih prijelaza između Poljske i Bjelorusije, od kojih je četiri Varšava još ranije zatvorile zbog dugotrajnih napetosti s Minskom.
Tri željeznička granična prijelaza za teretne vlakove su također zatvorena.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas