Zašto je i dalje zatvorena poljska granica s Bjelorusijom? "Situacija je vrlo, vrlo napeta"

author
Hina
|
18. ruj. 2025. 14:59
poljska vojska
Agencja Wyborcza.pl/Jakub Orzechowski/via REUTERS

Poljska je tijekom noći zabilježila pojačanu aktivnost bespilotnih letjelica blizu svoje granice s Bjelorusijom, objavila je vlada u četvrtak nakon što je zatvorila granicu uoči vojnih vježbi Minska s njegovom saveznicom Rusijom.

Zabrinutost Poljske, članice NATO saveza i Europske unije, o vojnim vježbama "Zapad" pojačana je nakon što je otprilike 21 ruski dron ušao u njen zračni prostor u noći na 10. rujna.

Na pitanje o tome zašto je granica i dalje zatvorena s obzirom na to da su vojne vježbe završile, ministar unutarnjih poslova Marcin Kierwinski je rekao da će ju Poljska ponovo otvoriti kada to bude sigurno.

"Prošle noći je granična policija primijetila povećanu aktivnost bjeloruskih i ruskih bespilotnih letjelica koje su pokušavale ući u poljski zračni prostor", rekao je.

"Jasno je da situacija na poljsko-bjeloruskoj granici ostaje veoma, veoma napeta":

Kierwinski nije pružio dodatne pojedinosti.

Veze Rusije i Bjelorusije

Glasnogovornik ministarstva unutarnjih poslova je rekao da nije bilo poljske intervencije ni pokušaja da se letjelice obore.

Bjelorusija i Rusija su osnažile veze tijekom invazije Moskve na Ukrajinu, pri čemu je Minsk dozvolio Moskvi da pošalje vojsku preko svog teritorija.

Poljska je jedan od najvećih pobornika Ukrajine u sukobu.

Postoji šest cestovnih graničnih prijelaza između Poljske i Bjelorusije, od kojih je četiri Varšava još ranije zatvorile zbog dugotrajnih napetosti s Minskom.

Tri željeznička granična prijelaza za teretne vlakove su također zatvorena.

