Oglas

ratne vježbe "Zapad"

Poljska ponovno otvara granične prijelaze s Bjelorusijom: "Pojačaju li se napetosti..."

author
Hina
|
23. ruj. 2025. 19:17
Afp, Donald Tusk
Yelim LEE / AFP

Granični prijelazi između Poljske i Bjelorusije bit će ponovno otvoreni u ponoć sa srijede na četvrtak, rekao je u utorak poljski premijer Donald Tusk.

Oglas

Poljska je ovaj mjesec zatvorila svoju granicu s Bjelorusijom zbog vojnih vježbi koje je Rusija predvodila u Bjelorusiji.

Zabrinutost Poljske, članice NATO-a i Europske unije zbog ratnih vježbi "Zapad" pojačala se kad je u noći s 9. na 10. rujna oko 21 sat ruski dron ušao u njezin zračni prostor.

Završetak ovih vježbi smanjuje, premda ne mogu reći i da u potpunosti otklanja razne prijetnje, a uzimajući u obzir ekonomske interese poljskih prijevoznika i željeznica zaključili smo da je ova mjera ispunila svoju svrhu", rekao je Tusk vladi.

"Pojačaju li se napetosti nećemo oklijevati i donijet ćemo odgovarajuće odluke", upozorio je poljski premijer. 

Teme
Donald Tusk

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ