Tusk: Oborit ćemo objekte koji povrijede zračni prostor Poljske, o tome nema rasprave!

"Kada se bavimo situacijama koje nisu sasvim jasne, poput nedavnog leta ruskih borbenih zrakoplova iznad platforme Petrobaltic - ali bez ikakve povrede tuđeg prostora, jer to nisu naše teritorijalne vode - stvarno morate dvaput razmisliti prije nego što se odlučite za akcije koje bi mogle izazvati vrlo akutnu fazu sukoba", dodao je.