koordinirana akcija
Policija BiH uz granicu s Hrvatskom privela veliki broj migranata
Gotovo stotinu ilegalnih migranata privedeno je u velikoj akciji koju je policija u Bosni i Hercegovini provela na pograničnom području uz rijeku Savu u koordinaciji s hrvatskom policijom, potvrdili su u četvrtak iz Granične policije BiH.
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Akcija je trajala dva dana, a počela je nakon što su iz hrvatske granične policije upozorili kolege u BiH na okupljanje velike skupine ilegalnih migranata na širem području Bosanske Gradiške.
Kako su naveli u priopćenju, u poslijepodnevnim satima u srijedu u mjestu Bistrica spriječene su 63 osobe u pokušaju nezakonitog prelaska državne granice, među kojima je bilo 40 državljana Pakistana i 23 državljana Bangladeša.
Identificirane su i uhićene i dvije osobe za koje se sumnja da su krijumčarili migrante, a zaplijenjena su i dva čamca kojima su migranti trebali prijeći Savu.
Potom su u večernjim satima granični policajci BiH u suradnji s pripadnicima MUP-a Republike Srpske otkrili još 33 osobe koje su kanile ilegalno prijeći granicu s Hrvatskom. Među njima je bilo 18 afganistanskih državljana, 13 bangladeških i dvoje pakistanskih.
Svi su predani Službi za poslove sa strancima pri Ministarstvu sigurnosti BiH.
Ilegalne migracije u BiH pojačane su od početka ove godine, a u posljednjem dostupnom izvještaju Ministarstva sigurnosti BiH stoji kako je broj ulazaka ilegalnih migranata za prva četiri mjeseca bio za 67,5 posto veći u usporedbi s istim razdobljem 2025. godine.
Podaci koje je prikupila Međunarodna organizacija za migracije (IOM) pokazuju pak kako je tijekom ljetnih mjeseci najveći broj ilegalnih migranata koji do Europske unije pokušavaju doći preko zapadnog Balkana registriran upravo na području BiH, što je u brojkama nešto više od 1100 na mjesečnoj osnovi.
Gotovo svi oni kroz BiH samo prolaze i zadržavaju se u prosjeku oko dva tjedna s ciljem što bržeg prelaska granice s Hrvatskom.
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