Ozljede su zadobila i djeca koja su se igrala tijekom odmora u 10 sati, a oštećene su stotine automobila. Nevrijeme nije teško pogodilo samo privatne vlasnike automobila. Značajne gubitke bilježe i brojni trgovci rabljenim vozilima. Mnogi nisu uspjeli na vrijeme skloniti automobile na sigurno jer se nevrijeme vrlo brzo pretvorilo u oluju.