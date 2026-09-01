Švicarska
Porsche, Mercedes za desetke tisuća eura: Luksuzni auti prodaju se po niskim cijenama, ovo je razlog
Razorna tuča koja je jučer, u petak, pogodila Švicarsku nije zadala glavobolje samo vlasnicima privatnih automobila. Teško su stradali i trgovci rabljenim vozilima. Prvi prodavatelji sada svoje automobile oštećene u nevremenu nude po posebnim cijenama. No kupce bi mogle dočekati visoke dodatne cijene popravaka.
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Snažna nevremena koja su u petak prošla Švicarskom ući će u povijest. Takva razorna nevremena u toj zemlji događaju se tek svakih 30 do 50 godina. Posebno snažan grad pogodio je područje Winterthura u kantonu Zürich, Zürcher Unterland i Schaffhausen. Krovovi kuća, fasade i prozori bili su razbijeni, piše Blick.
Ozljede su zadobila i djeca koja su se igrala tijekom odmora u 10 sati, a oštećene su stotine automobila. Nevrijeme nije teško pogodilo samo privatne vlasnike automobila. Značajne gubitke bilježe i brojni trgovci rabljenim vozilima. Mnogi nisu uspjeli na vrijeme skloniti automobile na sigurno jer se nevrijeme vrlo brzo pretvorilo u oluju.
Za mnoge manje trgovce šteta je ozbiljan financijski udar jer nemaju osiguranje. Popravak automobila oštećenih tučom o vlastitom trošku, a potom njihova ponovna prodaja, jednostavno im se ne isplati.
Nude ih i s razbijenim vjetrobranskim staklom
Mnogima stoga ne preostaje ništa drugo nego prodati oštećene automobile u stanju u kojem su ostali nakon oluje – s udubljenjima, razbijenim vjetrobranskim staklima i oštećenim svjetlima.
Na specijaliziranim portalima poput AutoScout24 već se pojavljuju prve takve ponude. Trgovac Memaj Cars iz Bülacha u kantonu Zürich trenutačno nudi desetak automobila oštećenih tučom, i to po fiksnim cijenama.
Primjerice, Volkswagen Touareg iz 2016. godine prodaje se za 10.000 švicarskih franaka. Vjetrobransko staklo je razbijeno, prednja svjetla oštećena, a karoserija je puna udubljenja od komada leda veličine teniske loptice koji su padali na Bülach.
Bez oštećenja od tuče taj bi automobil bez problema vrijedio dvostruko više.
Porsche Cayenne za samo 12.000 franaka
Još gore prošla je Mercedesova B-klasa iz 2019. godine – automobil je privremeno prekriven plastičnom ceradom. Grad je razbio panoramski stakleni krov.
Automobil s 125.000 kilometara na brojaču sada se prodaje za 10.000 švicarskih franaka. Usporedivi modeli bez oštećenja od tuče na tržištu postižu cijene i do 20.000 franaka.
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