LISABONSKA GLORIA

Portugal u šoku nakon strašne nesreće: Uspinjača iskočila iz tračnica, poginulo 15 ljudi

N1 Info
04. ruj. 2025. 06:58
Tragedija u Lisabonu: Najmanje 15 mrtvih u nesreći Glória uspinjače
REUTERS/Pedro Rocha TPX IMAGES OF THE DAY

Portugal je u šoku nakon što je 15 osoba poginulo u iskakanju iz tračnica 140 godina stare uspinjače Gloria, jedne od glavnih turističkih atrakcija u Lisabonu. Još 18 osoba prevezeno je u bolnicu, od kojih je pet u teškom stanju, potvrdile su hitne službe. Vlasti su priopćile da je među poginulima u nesreći, koja se dogodila jučer oko 18:05 sati, bilo i stranih državljana, no njihove nacionalnosti još nisu potvrđene

Gradonačelnik Lisabona, Carlos Moedas, posjetio je bolnicu i nesreću nazvao 'tragičnim trenutkom za grad'. Portugalska vlada proglasila je dan nacionalne žalosti. Predsjednik Marcelo Rebelo de Sousa izrazio je 'sućut i solidarnost s obiteljima pogođenim ovom tragedijom'.

Policija i hitne službe provele su sate na mjestu događaja, a pokrenuto je nekoliko istraga o uzroku nesreće. Istragu provode tvrtka koja upravlja uspinjačom, nacionalna uprava za sigurnost prometa i kriminalistička policija, piše BBC.

Iz lisabonskog javnog prijevoznika Carris poručili su kako su na uspinjači obavljeni svi redoviti pregledi – veliki četverogodišnji, privremeni dvogodišnji, kao i dnevne, tjedne i mjesečne provjere. Unatoč redovitim provjerama, izjave očevidaca upućuju na to da je kočioni sustav otkazao, zbog čega je uspinjača nekontrolirana jurila niz strmu ulicu i zabio se u zgradu.

Nekoliko je ljudi ostalo zarobljeno u olupini te su ih spasioci morali oslobađati. Snimke koje su se proširile društvenim mrežama prikazuju jarko žutu uspinjaču prevrnutu i potpuno uništenu. Jedan je svjedok za portugalske novine Observador izjavio kako je vozilo bilo 'izvan kontrole, bez kočnica'.

'Svi smo počeli bježati jer smo mislili da će udariti u onaj ispod', rekla je Teresa d'Avó. 'Ali izletjela je na zavoju i zabila se u zgradu.' Druga svjedokinja rekla je za TV kanal SIC da se uspinjača spustila niz strmu ulicu 'punom brzinom'. 'Udarila je u zgradu brutalnom silom i urušila se kao kartonska kutija, nije imala kočnice', izjavila je, prenosi Tportal.

Uspinjača Gloria jedna je od najpoznatijih znamenitosti Lisabona. Otvorena je 1885. godine, a elektrificirana tri desetljeća kasnije. Njezina čuvena žuta vozila ključan su dio prijevoza u brdovitom dijelu Lisabona.

lisabon uspinjača

