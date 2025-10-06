Potres u Jadranskom moru

EMSC javlja da zabilježen potres jačine 4,7 u Jadranskom moru.
Potres se dogodio u Jadranskom moru, 62 kilometra istočno od talijanskog grada Riminija i na dubini od 10 kilometara.
#Earthquake (#terremoto) possibly felt 44 sec ago in #Italy. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) October 6, 2025
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon!
