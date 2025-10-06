Oglas

javlja EMSC

Potres u Jadranskom moru

author
N1 Info
|
06. lis. 2025. 12:25
WhatsApp Image 2025-10-06 at 12.22.33
EMSC

EMSC javlja da zabilježen potres jačine 4,7 u Jadranskom moru.

Potres se dogodio u Jadranskom moru, 62 kilometra istočno od talijanskog grada Riminija i na dubini od 10 kilometara.

Teme
Jadransko more potres

