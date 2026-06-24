liječnik pozitivan na virus
Potvrđen prvi slučaj zaraze ebolom u Francuskoj
Francuska je prijavila svoj prvi slučaj ebole tijekom aktualne epidemije nakon što je liječnik, koji se vratio iz Demokratske Republike Kongo (DR Kongo), bio pozitivan na virus.
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Liječnik se vratio s humanitarne misije, priopćilo je francusko ministarstvo zdravstva.
Pacijent je u izolaciji, a nadležne službe provode epidemiološko praćenje kontakata, dodalo je ministarstvo, ističući da je rizik za opću europsku populaciju nizak, javlja Sky News.
Aktualna epidemija ebole u DR Kongu bilježi najveći broj potvrđenih slučajeva u prvom mjesecu od početka bilo koje dosadašnje epidemije te bolesti, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).
Prema podacima vlade objavljenima u utorak, broj potvrđenih slučajeva u DR Kongu porastao je na 1.094, uključujući 277 smrtnih slučajeva.
Trenutačnu epidemiju uzrokuje virus Bundibugyo. Otkriven je relativno kasno, a stručnjaci smatraju da je virus cirkulirao mjesecima prije nego što je epidemija službeno proglašena 15. svibnja.
"Epidemija se širi brže nego što je uspijevamo pratiti"
Abdirahman Mahamud iz WHO-a rekao je na konferenciji za novinare u Ženevi da je jedan od razloga velikog razmjera epidemije činjenica da su neki od prvih potvrđenih slučajeva zabilježeni u urbanim središtima, poput Bunije i rudarskog grada Mongbwalua.
Nekoliko prethodnih epidemija prvo je otkriveno u ruralnim područjima, gdje su se često brzo ugasile.
„Važno je da pojačamo odgovor jer se ova epidemija širi brže nego što je mi uspijevamo pratiti“, rekao je novinarima nakon povratka iz Bunije prošlog tjedna.
Dvije najveće prethodne epidemije ebole bile su ona u zapadnoj Africi – u Gvineji, Sierra Leoneu i Liberiji – koja je između 2014. i 2016. godine odnijela 11.325 života, te epidemija u DR Kongu 2018. godine, u kojoj je umrlo 2.299 ljudi.
Američki državljanin koji se liječio od ebole u Njemačkoj otpušten je iz bolnice ranije ovog mjeseca nakon što kod njega od 30. svibnja više nije bio detektiran virus.
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