Oglas

WHO objavio

U Kongu i Ugandi 75 zdravstvenih radnika zaraženo ebolom, 17 ih je umrlo

author
Hina
|
19. lip. 2026. 17:20
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Motorcycle taxis carry passengers following a resurgence of Ebola involving the Bundibugyo strain, a rare variant of the virus with no approved vaccine currently available, along Ben Kiwanuka street in Kampala, Uganda May 21, 2026.
REUTERS/Abubaker Lubowa

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) izvijestila je u petak da je 75 zdravstvenih radnika zaraženo opasnim virusom ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi.

Oglas

Sedamnaest ih je umrlo, rekla je u petak novinarima u Ženevi Marie-Roseline Belizaire, predstavnica WHO-a u Buniji, glavnom gradu provincije Ituri u DR Kongu. 

Belizaire je rekla da nije jasno u svim slučajevima jesu li se zarazili na poslu ili u privatnom životu.

WHO ulaže napore kako bi čak i male klinike opskrbio opremom poput rukavica i zaštitne odjeće te obučio osoblje za sprječavanje širenja zaraze, rekla je.

Od 177 klinika obuhvaćenih anketom, samo su četiri u početku imale kapacitet i opremu za pravilnu zaštitu svih svojih zaposlenika.

Izazovno je što je u ovoj epidemiji samo 10 posto zaraženih pokazivalo simptome tipične za ebolu, posebno krvarenje, rekla je Belizaire. 

Kao rezultat toga su mnogi ljudi predugo ostajali kod kuće, vjerujući da imaju, primjerice, malariju, umjesto da se obrate specijaliziranim centrima za liječenje ebole.

To je povećalo rizik prijenosa među članovima obitelji i u malim klinikama, dodala je Belizaire.

Rekla je da je dosad potvrđeno 896 slučajeva, uključujući 232 smrti.

Mjesec dana nakon proglašenja epidemije, situacija je i dalje ozbiljna, dodala je predstavnica WHO-a. 

PROČITAJTE JOŠ

Teme
ebola svjetska zdravstvena organizacija who

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ