Krhotine srušenog ukrajinskog drona izazvale su kratak požar na cjevovodu i opremi za preradu nafte u rafineriji u Krasnodarskoj regiji na jugu Rusije tijekom noći, priopćile su vlasti.
U rafineriji Slavjansk, koju je Kijev od ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine više puta gađao, nije bilo žrtava.
Dvije su osobe ozlijeđene i nekoliko kuća je oštećeno nakon što su ostaci drona pali u druga, stambena područja Krasnodara, priopćilo je regionalna operativna uprava na Telegramu.
Krasnodar, grad na Crnom moru, među glavnim je energetskim i izvoznim središtima Rusije, u kojem se nalazi ključna naftna infrastruktura, uključujući luku Novorosijsk i obližnje terminale, kao i rafineriju Tuapse i izvozna postrojenja.
Ukrajina je rekla da su napadi na rusku energetsku infrastrukturu usmjereni na prekid opskrbe gorivom ruske vojske i smanjenje prihoda od izvoza nafte koji pomažu u financiranju ratnih napora Moskve u Ukrajini.
