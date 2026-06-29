Poznati britanski odvjetnik suočen s izručenjem Hrvatskoj: Bivša supruga optužuje ga za pokušaj gušenja

Ispričao je da je po povratku kući u Hrvatskoj otkrio kako je novac nestao, nakon čega je došlo do svađe. Priznao je da je prijetio kako će uništiti odjeću, ali tvrdi da suprugu nije fizički napao niti ju je pokušao gušiti. Naveo je i da liječnički pregled nakon incidenta nije pokazao ozljede.