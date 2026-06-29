MARC BRITTAIN
Poznati britanski odvjetnik suočen s izručenjem Hrvatskoj: Bivša supruga optužuje ga za pokušaj gušenja
Poznati britanski odvjetnik suočen je s mogućim izručenjem Hrvatskoj nakon što ga je bivša supruga Tamara Katavić optužila za dugogodišnje obiteljsko nasilje i pokušaj gušenja. Brittain odbacuje sve optužbe, tvrdi da je riječ o lažima te vodi pravnu bitku na sudovima u Velikoj Britaniji i Hrvatskoj.
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Marc Brittain (65), odvjetnik specijaliziran za trgovačko pravo, i Tamara Katavić bili su u braku 15 godina te imaju sina. Živjeli su između Ujedinjenog Kraljevstva i Hrvatske, a nakon razvoda 2024. godine našli su se u nizu sudskih sporova oko imovine, uzdržavanja i kaznenih prijava.
Najozbiljniji postupak protiv Brittaina vodi se u Hrvatskoj, gdje ga bivša supruga tereti za više slučajeva obiteljskog nasilja, uključujući optužbu da ju je 2021. pokušao zadaviti. Ako bude izručen i proglašen krivim, prijeti mu do tri godine zatvora, piše The Independent.
Bivši hrvatski zet negira optužbe
Brittain sve optužbe odlučno odbacuje. Pred Visokim sudom u Londonu, gdje se zastupa sam, ustvrdio je da je njegova bivša supruga "lažljivica" i da ga je lažno prijavila nakon što je, kako kaže, s njegova bankovnog računa podignuto 85.000 funti.
Ispričao je da je po povratku kući u Hrvatskoj otkrio kako je novac nestao, nakon čega je došlo do svađe. Priznao je da je prijetio kako će uništiti odjeću, ali tvrdi da suprugu nije fizički napao niti ju je pokušao gušiti. Naveo je i da liječnički pregled nakon incidenta nije pokazao ozljede.
Dodao je kako vjeruje da je kazneni postupak pokrenut kako bi ga se uklonilo iz zajedničkog doma te da će mu eventualna presuda za prijevaru u građanskom postupku pomoći u obrani od izručenja Hrvatskoj.
Katavić: Prijetio je i paljenjem kuće
S druge strane, Tamara Katavić, koja se na ročištu javila videovezom iz okolice Rovinja, odbacila je njegove tvrdnje. Ustvrdila je da joj je Brittain pokušao oduzeti slobodu, da ju je pokušao zadaviti te da je bio nasilan, prijeteći i paljenjem kuće.
Također negira da je prisvojila njegov novac, tvrdeći da su sredstva korištena za obiteljske potrebe i uz njegovo znanje.
Britanski sudac odbio je Brittainov zahtjev za uvid u njezine cjelovite bankovne izvode te je odlučio da će se građanski spor oko 85.000 funti nastaviti nakon završetka obiteljskog postupka.
Postupak protiv izručenja Hrvatskoj
Sudac je pritom istaknuo da obje strane jedna drugu optužuju za vrlo ozbiljne prijevare, laži i obmanjivanje te zaključio da su odnosi među bivšim supružnicima izrazito narušeni.
Istodobno se pred sudom u Westminsteru nastavlja Brittainova borba protiv izručenja Hrvatskoj, a njegova obrana tvrdi da pati od ozbiljne srčane bolesti koja bi mogla utjecati na odluku o izručenju.
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