Preokret u UN-u: SAD stao uz Rusiju

Do ovog je poteza došlo nakon što su Sjedinjene Države bile suzdržane na Općoj skupštini UN-a na godišnjicu invazije u veljači kada su usvojile rezoluciju kojom podržavaju Ukrajinu, njezine međunarodne granice i izražavaju zabrinutost zbog intenziviranja ruskih napada na civile i ključnu energetsku infrastrukturu.