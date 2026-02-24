Ukrajinski oporbeni političari ističu da je nevoljkost za služenje potaknuta sve raširenijim dojmom da je Zapad spreman voditi ovaj rat do "posljednjeg Ukrajinca", unatoč činjenici da je opstanak Ukrajine kao neovisne i prozapadne države ključan za sigurnost Europe. Ta fraza, "do posljednjeg Ukrajinca", mogla se sve češće čuti u razgovorima s običnim Ukrajincima tijekom prošle godine. I sve je više obojena gorčinom prema SAD-u Donalda Trumpa zbog, kako se doživljava, prihvaćanja moskovskih narativa i obustave izravnih donacija američke vlade u vojnoj opremi, kao i prema mađarskom protivljenju u EU-u, budući da je Mađarska ovog tjedna pokušala blokirati dogovoreni zajam EU-a od 90 milijardi eura za Ukrajinu, namijenjen stabilizaciji financija ratom pogođene zemlje.