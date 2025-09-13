Presretnut razgovor ruskog zapovjednika i vojnika: "Nema ljudi, kuhari idu u bitku"

Rusiji ponestaje vojnika na južnom bojištu kod Huljajpolja, tvrdi ukrajinska obrambena obavještajna služba (HUR) koja je objavila snimku razgovora ruskog zapovjednika.
Ruski vojnik tražio pomoć zapovjednika
U njemu se on žali podređenom na teške gubitke i nedostatak pješaštva, otkrivajući da su u borbu prisiljeni slati čak i kuhare, piše Kyiv Post.
Na snimci, koju je HUR objavio u petak, čuje se ruski vojnik kako traži pomoć, navodeći da se osjeća preslabo za kretanje. "Ne mogu se početi kretati. Koljena su mi tako slaba, ne mogu ni stati na njih", rekao je vojnik.
Njegov nadređeni na to je reagirao sarkazmom, ismijavajući njegov zahtjev. "A zaboravio si gdje nam je tim za evakuaciju. Predlažeš zapovjedniku satnije da sjedne za volan i da te vozi. Jesam li te dobro razumio?", odgovorio je zapovjednik.
"Nema ljudi, kuhari idu u bitku"
Kada je vojnik pokušao pojasniti što je mislio, zapovjednik je započeo tiradu ispunjenu psovkama, optužujući ga za nesposobnost.
"Rečeno ti je da j**eno ideš toliko daleko, dođi tamo sam i odatle će te možda uzeti. Nema j**enih ljudi, svi su otišli, kuhari već idu u bitku jer j**eno ne možeš pobijediti", vikao je zapovjednik.
Dodao je kako su i drugi vojnici, koji nisu pješaci, poslani u borbu i ubijeni. "Doveli su kuhare ovamo, doveli su operatere veze, već su ih j**eno pobili", zaključio je.
Zaustavljeni ruski napadi
HUR nije objavio kada je razgovor snimljen, a Kyiv Post napominje kako autentičnost snimke nije bilo moguće neovisno potvrditi.
U službenom priopćenju, HUR je naveo da su ruski napadi u sektoru Huljajpolja zaustavljeni, što pripisuju kako učinkovitoj ukrajinskoj obrani, tako i "vlastitoj nesposobnosti" ruskih snaga. U istom priopćenju promovirali su i telefonsku liniju za predaju ruskih vojnika.
Prema ukrajinskim izvorima, Rusija posljednjih tjedana pokušava napredovati u Zaporiškoj oblasti, no bez značajnijih uspjeha.
Glavni zapovjednik ukrajinskih snaga, Oleksandr Sirski, izjavio je 8. rujna da je Rusija planirala ofenzive na sektorima Novopavlivka i Zaporižja, no da su ukrajinske snage prisilile Moskvu na preusmjeravanje trupa u Donjecku oblast. Prema podacima iz kolovoza ove godine, Rusija drži pod okupacijom oko 73 % Zaporiške i 75 % Donjecke oblasti.
