Procurio razgovor: Orban Putinu poručio da je "miš koji pomaže lavu"

Mađarski premijer Viktor Orbán rekao je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da mu je spreman pomoći ‘u bilo kojem pogledu’, uključujući i organizaciju razgovora vezanih uz rat u Ukrajini, proizlazi iz dosad neobjavljenog telefonskog razgovora koji je objavio Bloomberg 7. travnja.
Oglas
Prema transkriptu mađarske vlade, koji je Bloomberg imao na uvid, Orban je tijekom razgovora 17. listopada 2025. poručio Putinu: ‘Naše prijateljstvo jučer je doseglo takvu razinu da mogu pomoći u bilo čemu. U svemu gdje mogu biti od pomoći, stojim vam na raspolaganju.’
Kako bi dodatno naglasio svoju poruku, Orban se usporedio s mišem iz poznate basne koji pomaže lavu, što je, prema transkriptu, izazvalo smijeh ruskog predsjednika.
Razgovor, koji je trajao manje od 15 minuta uz prevođenje, do sada nije bio javno objavljen. Bloomberg navodi da pruža rijedak uvid u ton i sadržaj izravne komunikacije dvojice čelnika, prenosi tportal.
Jedna od ključnih tema bila je mogućnost održavanja sastanka na visokoj razini između Rusije i Sjedinjenih Država. Orban je izrazio spremnost da pomogne u organizaciji takvog susreta u Budimpešti, ideje koja se u to vrijeme razmatrala.
Prema istom izvoru, Putin je iznio mogući okvir za takav sastanak, uključujući prethodne razgovore između ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova i američkog državnog tajnika Marca Rubija, uz moguće uključivanje mađarskog ministra vanjskih poslova.
Putin je pritom Mađarsku opisao kao jednu od rijetkih europskih zemalja prihvatljivih za održavanje takvih razgovora, navodeći da je ‘možda jedina’ opcija u tadašnjim okolnostima.
Razgovor je obilježen i međusobnim pohvalama. Orban je istaknuo da se njegov odnos s Putinom produbio, dok je ruski predsjednik pohvalio ‘neovisnu i fleksibilnu’ poziciju Mađarske u vezi s ratom u Ukrajini.
Bloomberg navodi da je autentičnost transkripta potvrdila osoba upoznata sa sadržajem razgovora. Iako do sastanka u Budimpešti na kraju nije došlo, razgovor ukazuje na spremnost Mađarske da se pozicionira kao posrednik u kontaktima s Rusijom, za razliku od većine europskih država koje održavaju distancu prema Moskvi.
Poziv je započeo Orbanovom čestitkom Putinu povodom rođendana, a završio osobnim razgovorom o zdravlju i svakodnevnim obvezama.
Ranije je Orban javno poručio da će Mađarska nastaviti blokirati europsko financiranje Ukrajine dok se ne obnovi tranzit ruske nafte kroz naftovod Družba, ocijenivši da za njegov rad ne postoje tehničke prepreke te da je riječ o političkoj odluci ukrajinskih vlasti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas