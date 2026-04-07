IZBORI U NEDJELJU
Vance dolazi u Budimpeštu: Posljednji pokušaj Trumpa da ojača poziciju Orbana
Američke intervencije predsjednika Donalda Trumpa i državnog tajnika Marca Rubija zasad nisu uspjele preokrenuti slabljenje političke pozicije mađarskog čelnika.
JD Vance će u utorak posjetiti Mađarsku u posljednjem pokušaju da ojača ključnog MAGA saveznika, premijera Viktora Orbána, uoči iznimno važnih izbora u nedjelju, no čini se da putovanje američkog potpredsjednika vjerojatno neće utjecati na sve žešću izbornu utrku.
Predsjednik Donald Trump već je u nekoliko navrata podržao Orbána - proruski orijentiranog zagovornika "neliberalne demokracije” - ali ankete sugeriraju da te intervencije nisu značajno pomogle Orbanu koji se bori da produlji svojih 16 godina na vlasti, piše Politico.
Orbán kaže da se "veseli” Vanceovu posjetu. Za mađarskog premijera to je jedinstvena prilika da se prikaže kao najvažniji europski saveznik Trumpove administracije.
Za Bijelu kuću, posjet je znak zahvalnosti što je Orbán ostao uz Trumpa i u težim razdobljima.
"Orbán je uz predsjednika već jako dugo. Bio je s njim kroz sve izazove i nedaće, tijekom cijele kampanje. Nije bilo svjetskog lidera koji je želio susresti se s Trumpom ili održavati odnos, stalno dolaziti u Mar-a-Lago i truditi se ostati u kontaktu s njim”, rekao je dužnosnik kojem je odobrena anonimnost kako bi podijelio stav o putovanju koje nije bio ovlašten javno komentirati.
"Mislim da mu sada na neki način uzvraćamo uslugu", dodao je dužnosnik.
Ankete nagovještavaju probleme za Orbána
Međutim, demonstracija transatlantske lojalnosti vjerojatno neće promijeniti političku situaciju u Mađarskoj, gdje se sve veće nezadovoljstvo vladajućom strankom Fidesz fokusira na gospodarsku slabost zemlje te klijentelizam i korupciju povezane s Orbánom. Taj otpor doveo je stranku Tisza Pétera Magyara u snažnu poziciju za pobjedu, prema POLITICO-vom „Poll of Polls”, koji pokazuje da je u vodstvu od kraja 2024.
Nezadovoljstvo Trumpom među Mađarima općenito nije tako visoko kao u zapadnoj Europi — gdje američki predsjednik ima gotovo 80 posto negativnih ocjena — no podrška američke administracije daleko je od jamstva pobjede.
Prema istraživanju Publicus Instituta iz veljače, 48 posto ispitanika smatra da će Trumpovo predsjedništvo imati negativan utjecaj na Mađarsku, dok 38 posto vjeruje da će imati pozitivan učinak.
Ti su stavovi snažno podijeljeni po stranačkim linijama: oko 85 posto birača Fidesza ima pozitivan stav o Trumpovu utjecaju, dok 76 posto birača Tisze ima negativan stav.
Jedina utjeha za Orbána u anketama jest to što 39 posto neodlučnih birača smatra da bi Trump mogao imati pozitivan učinak, dok 34 posto misli suprotno.
Američki državni tajnik Marco Rubio također je u veljači posjetio Mađarsku kako bi pokušao preokrenuti Orbánovu situaciju, no njegove izjave o „zlatnom dobu” američko-mađarskih odnosa nisu ostavile snažan dojam. Dapače, neovisna istraživanja javnog mnijenja nakon njegova posjeta pokazala su da je oporbena opcija desnog centra dodatno povećala prednost.
Timothy Ash iz think tanka Chatham House rekao je da intervencije bilo koje osobe, osim samog Trumpa, imaju malo utjecaja na kampanju.
"Ako vjerujete neovisnim anketama nakon Rubiova posjeta, čini se da nije došlo do promjene”, rekao je Ash. "Postavlja se pitanje što bi se dogodilo kad bi Trump došao u Budimpeštu. Kakav bi to učinak imalo? Ako razgovarate s oporbom, kažu da bi to vjerojatno mobiliziralo biračku bazu Fidesza i potaknulo kolebljive birače da izađu na izbore, što bi moglo biti prilično važno. Ali ne mislim da bi to imalo velik utjecaj na neutralne birače.”
Ništa manje od Trumpa neće biti dovoljno
Orbán se nadao da bi i sam Trump mogao doći u posjet te je u više navrata govorio o pozivu. Kako je rekao Péter Krekó, izvršni direktor neovisne istraživačke konzultantske kuće Political Capital: "Sve manje od Donalda Trumpa neće biti dovoljno da poveća Orbánovu popularnost.”
No takav bi posjet za predsjednika bio visokorizičan potez, osobito ako Orbán izgubi izbore.
Iako je Orbán veliki trn u oku Europske unije — trenutačno blokira kredit EU-a za Ukrajinu vrijedan 90 milijardi eura — otvorena podrška njemu nije zamišljena kao poruka ostatku Europe, rekao je dužnosnik Bijele kuće.
