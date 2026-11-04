Profesor iz SAD-a: "Ovo nije mandat demokratima nego mandat da se obuzda Trumpa"

„Birači, prije svega oni skloni Republikanskoj stranci, koji redovito odbijaju sudjelovati u anketama ili nisu skloni odgovarati na pitanja istraživača, ovoga su se puta okrenuli. To su bili neodlučni, nezavisni birači, oni koji su na prethodnim izborima dali glas Trumpu, a sada su očito bili dovoljno razočarani da glasaju za Demokratsku stranku”, objasnio je Vuković.