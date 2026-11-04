Siniša Vuković
Profesor iz SAD-a: "Ovo nije mandat demokratima nego mandat da se obuzda Trumpa"
Naša Nina Kljenak u Washingtonu je o američkim međuizborima razgovarala sa Sinišom Vukovićem, profesorom na fakultetu Johns Hopkins.
„Ovo je bio politički tsunami, i to iz više razloga. Ankete koje su pristizale u prethodnom razdoblju upućivale su na određeni rast potpore Demokratskoj stranci, ali svi smo ih promatrali s određenom skepsom, imajući u vidu sve što se događalo”, kazao je Siniša Vuković.
Smatra da su presudnu ulogu odigrali neodlučni i nezavisni birači, među kojima su i oni koji su na prethodnim izborima podržali Donalda Trumpa.
„Birači, prije svega oni skloni Republikanskoj stranci, koji redovito odbijaju sudjelovati u anketama ili nisu skloni odgovarati na pitanja istraživača, ovoga su se puta okrenuli. To su bili neodlučni, nezavisni birači, oni koji su na prethodnim izborima dali glas Trumpu, a sada su očito bili dovoljno razočarani da glasaju za Demokratsku stranku”, objasnio je Vuković.
„Ovo nije mandat demokratima, nego mandat da se obuzda Trump”
Prema njegovim riječima, povijesni značaj izbornih rezultata ne leži samo u razmjerima demokratske pobjede, nego i u političkoj poruci koju su birači poslali.
„Taj tsunami ne treba razumjeti kao mandat demokratima da rade ono što bi inače radili, nego prije svega kao mandat da se obuzda politika Donalda Trumpa, osobito politika koju je provodio tijekom protekle dvije godine.”
Upozorio je da Trump ulazi u posljednje dvije godine svojeg predsjedničkog mandata, razdoblje koje može donijeti dodatnu političku nepredvidivost.
„Posljednje dvije godine mandata uvijek su najeksperimentalnije za svakog predsjednika. Imajući u vidu profil Donalda Trumpa, možemo samo pretpostaviti kakve bi sve namjere mogao imati.”
Smatra da će upravo ograničavanje takvih poteza biti jedan od glavnih zadataka demokratske većine u Kongresu.
„Pred nama je razdoblje kohabitacije koje će biti napeto i nepredvidivo, ali istodobno dovoljno strukturirano. S jedne strane imat ćemo demokrate koji će željeti obuzdati Trumpa, a s druge Trumpa koji se već najavio kao gospodin Veto.”
„Ne očekujem neku posebnu suradnju između dviju strana, ali ostaje vidjeti koliko će daleko jedna i druga strana biti spremne ići u sukobu”, dodao je Vuković.
Moguće istrage protiv Trumpa: „Ne treba očekivati da će mu republikanci naglo okrenuti leđa”
U razgovoru je otvoreno i pitanje mogućih kongresnih istraga protiv Trumpove administracije, koje su demokrati već najavili.
Vuković upozorava da će njihovi dometi ovisiti o političkim odnosima i potrebnim većinama u Kongresu.
„Najavili su da će to raditi, ali treba vidjeti kojim brojem zastupnika Demokratska stranka raspolaže. To je ipak određena vrsta političkog rizika i političkog avanturizma.”
Podsjetio je na događaje od 6. siječnja 2021. godine, kada su Trumpove pristaše upale u američki Kapitol.
„To su bili događaji bez presedana u američkoj povijesti. Velik broj republikanaca u početku je želio dovesti u pitanje legitimitet i zakonitost onoga što je Donald Trump učinio, ali vrlo brzo povukli su se s tih pozicija.”
Zbog toga smatra da ne treba očekivati iznenadan raskid između Trumpa i Republikanske stranke.
„Ne treba biti naivan i očekivati da će se sada nešto naglo promijeniti i da će mu svi okrenuti leđa.”
Ipak, uvjeren je da će demokratska većina otvoriti prostor za snažniji nadzor nad administracijom.
„Otvorit će se niz pitanja, bit će više saslušanja i otvorit će se više tema. U to ne treba sumnjati.”
„Trump više nije okosnica oko koje će se okupljati Republikanska stranka”
Jedna od najvažnijih posljedica izbora, smatra Vuković, bit će početak političke borbe za predsjedničke izbore 2028. godine.
„Ono što je izvjesno jest da je ovo početak kampanje za 2028. godinu. Ovo je početak oblikovanja nove vizije Republikanske stranke, posttrumpovske Republikanske stranke.”
Prema njegovu mišljenju, Trump više neće imati istu ulogu u određivanju budućnosti republikanaca.
„Trump više nije ona okosnica oko koje će se stranka okupljati. Sada se postavlja pitanje oko koga će se okupljati.”
Ipak, smatra malo vjerojatnim da će republikanci u potpunosti odbaciti Trumpovu političku ostavštinu.
„Znači li to da će mu okrenuti leđa i dopustiti da ga se provuče kroz blato, da njegova politička ostavština bude potpuno kompromitirana? Mislim da je teško očekivati takav razvoj događaja.”
Istodobno, izborni poraz otvara prostor za nove političke aktere, uključujući one iz Trumpova najbližeg okruženja, ali i republikance koji su se od njega distancirali.
„Sada se otvara potpuno novi prostor za sve te aktere da u novim okolnostima preispitaju dosadašnje odluke i postave nove temelje onoga što znači biti republikanac.”
Tko može preuzeti Trumpovu MAGA bazu?
Vuković je podsjetio na izbore za Kongres 2022. godine, nakon kojih su mnogi također predviđali Trumpov politički kraj.
„Tada su svi mislili da je to kraj Donalda Trumpa jer kandidati koje je podržao nisu ostvarili očekivane rezultate. Mnogi su očekivali da će Ron DeSantis preuzeti vodeću ulogu u stranci. Međutim, Trump je upravo tada dodatno učvrstio kontrolu nad Republikanskom strankom.”
Ovoga puta, smatra, okolnosti su bitno drukčije.
„Ovo više nisu iste okolnosti. Ovi izbori bili su referendum o Trumpu i njegovim politikama. Sada je pitanje tko će preuzeti biračku bazu koju je on stvorio.”
Upravo će odnos prema pokretu MAGA biti presudan za budućnost republikanaca.
„Budućnost Republikanske stranke ovisit će o tome tko će biti dovoljno privlačan da preuzme vrlo homogenu, organiziranu i dosljednu bazu MAGA birača.”
Iako mnogi političari iz Trumpova okruženja računaju na takvu mogućnost, upozorava da to neće biti jednostavno.
„Mislim da mnogi ljudi iz njegova bliskog okruženja to očekuju, ali nije tako lako. Nitko od njih nema istu privlačnost kakvu Trump ima među svojim MAGA biračima.”
Što demokratska pobjeda znači za američku vanjsku politiku?
Govoreći o mogućim posljedicama izbora za američku vanjsku politiku, sugovornik je naglasio da demokratska većina u Kongresu ne znači i preuzimanje kontrole nad izvršnom vlasti.
„Ovo su bili izbori za zakonodavnu, a ne izvršnu vlast. Izvršna vlast i dalje ima ovlasti u području vanjske politike i tako će ostati.”
Podsjetio je da je i dosadašnja republikanska većina u Kongresu u određenoj mjeri ograničavala Trumpovu vanjskopolitičku politiku.
„Vanjska politika koja je dolazila iz Kongresa uglavnom je bila na tragu tradicionalnog republikanskog establišmenta. Nije bila osobito sklona eksperimentiranju.”
„U dovoljnoj je mjeri podržavala Trumpovu vanjsku politiku, ali je istodobno predstavljala kontrolni mehanizam. Ne treba zaboraviti određene republikanske senatore i kongresnike koji su bili dovoljno snažni ili hrabri da se odupru Trumpovu avanturizmu tijekom protekle dvije godine.”
S demokratskom većinom, smatra, može se očekivati snažniji pritisak u smjeru tradicionalnih američkih vanjskopolitičkih savezništava.
„Sada imamo demokratsku većinu i može se očekivati da će oni gurati u suprotnom smjeru, prema snažnijem atlantizmu, multilateralizmu, međunarodnoj suradnji i međunarodnom pravu, za razliku od onoga što Trump zagovara.”
Ipak, upozorava da će njihove mogućnosti biti ograničene.
„Njihov je doseg ograničen činjenicom da na te prioritete mogu utjecati ponajprije putem proračuna. Na kraju, izvršna vlast ostaje u rukama Donalda Trumpa.”
„Demokratska stranka nema koherentnu viziju”
Na kraju razgovora sugovornik je upozorio da će izborni rezultati pokrenuti i unutarnju borbu u Demokratskoj stranci, posebno oko političkog programa i kandidata za predsjedničke izbore 2028. godine.
„Mislim da će se i unutar Demokratske stranke voditi velika borba oko pozicioniranja i pitanja čiji će narativ dominirati kampanjom za 2028. godinu.”
Prema njegovim riječima, dio novoizabranih demokratskih političara već razmišlja o znatno višim političkim funkcijama.
„Ne treba zaboraviti da se mnogi političari koji su sada osvojili mandate već vide na mnogo višim pozicijama od onih koje su upravo izborili.”
Unatoč velikoj izbornoj pobjedi, smatra da Demokratska stranka i dalje ima ozbiljan problem s vlastitim političkim identitetom.
„Narativ Demokratske stranke toliko je narušen i rastegnut da ona nema ni koherentnu biračku bazu ni koherentnu viziju”, zaključio je.
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