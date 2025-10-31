Prvi sastanak japanske premijerke i kineskog predsjednika: Postoje razna neriješena pitanja

Japanska premijerka Sanae Takaichi i kineski predsjednik Xi Jinping izjavili su na svom prvom sastanku u petak da žele izgraditi konstruktivne i stabilne veze između dviju zemalja.
Oglas
"Japan i Kina dijele odgovornost za mir i prosperitet regije", rekla je Takaichi na početku sastanka na marginama dvodnevnog summita Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje u Južnoj Koreji.
"Iako postoje razna neriješena pitanja i izazovi između naših zemalja, nadam se da ih možemo smanjiti i povećati dijalog i suradnju", dodala je.
Xi je rekao da je spreman održavati komunikaciju s Takaichi kako bi zajednički unaprijedili veze Kine i Japana na pravom putu, izvijestili su kineski državni mediji.
Takaichi ubrzava najveće japansko jačanje obrane još od Drugog svjetskog rata
Takaichi, tvrdokorna konzervativka, prošli je tjedan postala prva japanska premijerka, što je izazvalo zabrinutost da bi se odnosi Tokija s Pekingom mogli pogoršati.
Ona ubrzava najveće japansko jačanje obrane od Drugog svjetskog rata kako bi odvratila Kinu od upotrebe sile za ostvarivanje svojih teritorijalnih ambicija u istočnoj Aziji.
Prije nego što je postala premijerka, Takaichi je redovito posjećivala ratni hram Yasukuni u Tokiju, koji Kina smatra simbolom japanskog militarizma iz prošlosti.
Također je predložila da bi Japan mogao formirati sigurnosni savez s Tajvanom, demokratski upravljanim otokom na koji Kina polaže pravo, te je rekla da bi svaka nepredviđena situacija tamo predstavljala izvanredno stanje za Japan i njegovog američkog saveznika.
Kina, koja smatra da je višedesetljetni savez SAD-a i Japana štetan za njezine regionalne interese, pozvala je Takaichi da radi na poboljšanju veza između dva azijska susjeda.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas