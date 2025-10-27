Trump otputovao u Japan: "Radujem se susretu s novom premijerkom. Čujem fenomenalne stvari"

„Upravo napuštam Maleziju, sjajnu i vrlo dinamičnu zemlju. Potpisali smo velike trgovinske sporazume i sporazume o rijetkim zemnim elementima, a jučer, što je najvažnije, mirovni sporazum između Tajlanda i Kambodže. NEMA RATA! Milijuni života spašeni“, napisao je Trump na platformi Truth Social neposredno prije polaska.