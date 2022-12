Put oko svijeta: Muškarac i pas u sedam godina prošli šest kontinenata

Podijeli :

Malo je ljudi koji su ikada pokušali pješice napraviti krug oko svijeta, a još ih je manje kojima je to uspjelo. 21. svibnja ove godine, Tom Turcich, Amerikanac hrvatskog podrijetla, postao je tek deseta osoba kojoj je uspio ovaj nevjerojatni pothvat, a njegova četvernožna suputnica, kujica Savannah, postala je prvi zabilježeni pas koji je prehodao krug oko svijeta.

Turcich i Savannah dočekani su u njegovom domu u saveznoj državi New Jersey ogromnom proslavom, a taj trijumfalni trenutak označio je kraj sedmogodišnjeg putovanja od 48 tisuća kilometara za koje se Turcich spremao godinama.

“Bilo je nadrealno,” kaže Turcich za CNN, javljajući se iz roditeljskog doma u Haddon Townshipu. “Dugo sam zamišljao kako će kraj ovog putovanja izgledati. Kada sam stigao do kraja, ljudi su se gužvali po ulicama i hodali sa mnom.”

“Najviše sam osjećao olakšanje. Ovo mi je vladalo životom već petnaest godina, i bilo je nevjerojatno kada sam sve mogao staviti iza sebe,” dodaje.

Na ovu pustolovinu potaknuo ga je tragični gubitak 2006., kada je njegova dugogodišnja prijateljica Ann Marie poginula u nesreći na jet skiju s tek 17 godina.

“Njena smrt me formirala,” objašnjava. “Bila je toliko bolja osoba od mene. Shvatio sam da ću jednog dana umrijeti i da se to može dogoditi svaki tren. Počeo sam o svemu razmišljati.”

Kao Forrest Gump

Turcicha se zbog ove odluke često uspoređuje s Forrestom Gumpom, junakom istoimenog američkog filma iz 1994.

Nakon što je čitao o Stevenu Newmanu, koji je dospio u Guinnessovu knjigu rekorda kao prva osoba koja je pješice napravila krug oko svijeta, kao i o pustolovcu Karlu Bushbyju, koji pješice obilazi planet još od 1998., Turcich je čvrsto odlučio i sam se odvažiti na ovaj izazov.

“Hodanje mi se učinilo kao najbolji način na koji mogu bolje shvatiti svijet i natjerati se da posjetim nova mjesta,” kaže. “Nisam htio ići samo u Pariz ili Machu Picchu, zaista sam želio shvatiti svijet i vidjeti kako izgleda svakodnevica drugih ljudi.”

Turcich je počeo planirati rutu, a istovremeno je počeo skupljati sredstva za putovanja. Uspio je uštedjeti dovoljno za dvije godine puta radeći svakakve poslove tijekom studija, a uštedio je i jer se doselio natrag roditeljima nakon što je završio fakultet.

Ipak, nedugo prije nego je trebao krenuti, vlasnik lokalne tvrtke Philadelphia Sign saznao je za njegove planove i odlučio sponzorirati njegov put.

“Poznavao je Ann Marie i njenu obitelj,” kaže Turcich. “Htio me podržati na bilo koji način.”

Gotovo devet godina nakon što mu je ova ideja pala na pamet, Turcich je krenuo na svoj put oko svijeta. Putovanje je započeo 2. travnja 2015., netom prije svog 26. rođendana. Sa sobom je ponio dječja kolica u koja je stavio opremu za planinarenje, vreću za spavanje, laptop, kameru i plastičnu kutiju u kojoj je držao hranu.

Turcich kaže da su mu pri osmišljavanju rute dvije stvari bile važne – htio je “posjetiti sve kontinente i putovati sa što je manje moguće birokratske gnjavaže.”

Putovanje od sedam godina

“Izračunao sam da će sve trajati oko pet i pol godina,” dodaje. “To je ispalo poprilično točno što se tiče samog hodanja.”

Čitavo putovanje potrajalo je sedam godina, i to zbog dvije stvari koje su odužile čitavu priču. Prva je bila kada se Turcich razbolio od bakterijske infekcije i trebalo mu je nekoliko mjeseci da se oporavi. Druga je bila pandemija koronavirusa.

Iskusio je i odlične i loše trenutke tijekom putovanja: pozvan je na nekoliko lokalnih vjenčanja u Turskoj i Uzbekistanu, a u Panami su ga napali nožem.

U prvom dijelu putovanja krenuo je od New Jerseya prema Panami. Nakon četiri mjeseca dobio je i suputnicu, kujicu Savannah iz azila u Teksasu.

U početku nije imao namjeru nabavljati psa za put, ali nije se mogao opustiti, pogotovo noću kada je bio uvjeren da čuje zvukove.

Krzneni prijatelj, razmišljao je, mogao bi čuvati stražu i tako mu omogućiti da se naspava. Bio je u pravu.

“Savannah je bila fantastična,” priča Turcich. “Bilo je lijepo imati nekoga s kim sam mogao dijeliti neke trenutke.”

Kada su došli do Paname, preletjeli su Darien Gap, opasni dio džungle između Paname i Kolumbije. Nakon godinu dana na putu, Turcich je otvorio platformu za donacije preko koje su njegovi fanovi mogli donirati, čime je financirao putovanje.

Većinu druge godine proveo je hodajući od Bogote u Kolumbiji do Montevidea u Urugvaju, odakle su on i Savannah brodom otišli do Antarktike.

Otprilike u to vrijeme, Turcich se nakratko vratio kući da bi pribavio papire s kojima je mogao sa Savannah otići u Europu.

Pauza zbog bolesti

Nakon što je stigao u Europu, njih dvoje su prehodali Irsku i Škotsku, no morali su uzeti dugačku pauzu nakon što se Turcich razbolio.

“Odustao sam u Škotskoj i otišao u London,” prisjeća se, objašnjavajući da je za vrijeme boravka u Ujedinjenom Kraljevstvu konstantno bio u bolnici, a morao se vratiti u SAD kako bi se oporavio.

Svoje putovanje je bilježio na Instagramu i svom blogu The World Walk. Vratio se na rutu u Kopenhagenu u svibnju 2018., ali dugo mu je trebalo dok se i mentalno i fizički vratio u formu.

“Kada šetate po vani i toliko vremena provodite sami, morate sami sebi biti dobro društvo,” objašnjava Turcich. “Pogotovo kada ste konstantno izloženi vremenskim prilikama. Zbilja nije bilo zabavno.”

Iako priznaje da je počeo preispitivati svoju odluku i sumnjao da može nastaviti, Turcich kaže da nikada nije ozbiljno razmišljao o odustajanju.

“Definitivno je bilo trenutaka kada zbilja nisam bio dobro,” kaže. “Mislio sam si, ‘što radim ovdje? Mogao bih biti s obitelji i prijateljima, a umjesto toga hodam ovdje po kiši u Njemačkoj.'”

“Ipak, nema šanse da bih prestao. O ovome sam razmišljao gotovo osam godina prije nego sam uopće krenuo. Bilo bi suludo odustati nakon samo par godina hodanja,” dodaje.

Tek nakon što je prehodao Camino de Santiago, hodočašće s nekoliko ruta u Španjolskoj, Francuskoj i Portugalo, došao je k sebi i postao spreman ponovno se potpuno posvetiti putovanju.

Prošli i kroz Hrvatsku

On i Savannah prešli su na sjever Afrike, gdje su prehodali Maroko, Alžir (gdje je imao i policijsku pratnju) i Tunis. Odande su krenuli preko Italije, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Albanije i Grčke. Nakon Grčke prešli su u Tursku, gdje je Turcich postao prva privatna osoba koja je dobila dozvolu da pješice prijeđe preko mosta na Bosporu.

Potom su krenuli u Gruziju i prema Azerbejdžanu. Tada je počela pandemija, što je značilo da su morali ostati u Azerbejdžanu najmanje šest mjeseci.

“Samo smo čekali dok ne dobijemo dopuštenje da možemo ući u središnju Aziju,” kaže Turcich, koji je originalno planirao propješačiti kroz Uzbekistan, Kirgistan, Kazahstan i Mongoliju prije nego avionom ode do Australije i odande natrag u SAD.

Nakon što su prehodali Kirgistan, zbog strogih restrikcija morao je odustati od plana da posjeti Australiju i Mongoliju (obje zemlje bile su zatvorene za posjetitelje oko dvije godine), kao i Kazahstan.

Iz Kirgistana su on i Savannah avionom otputovali u Seattle u kolovozu 2021., odakle su krenuli na put kući prema New Jerseyu.

Od svih mjesta kroz koja je prošao na svom putovanju, Turcich kaže da mu je najveći izazov predstavio Wyoming, najmanje naseljena američka savezna država.

“Tamo je pustoš,” kaže, prisjećajući se kako su on i Savannah hodali čitav vikend prije nego što su vidjeli bilo kakav dućan ili drugog čovjeka. Napokon su u jednom trenutku nabasali na minijaturnu benzinsku postaju.

“To me potpuno šokiralo. Vratio sam se u SAD s idejom da sam napokon kod kuće, da je ovo razvijena zemlja, da ništa više neće biti teško. Iskreno, jednako tako sam mogao biti u pustinjama Čilea ili Perua,” govori.

Prošao 6 kontinenata i 38 zemalja

Tijekom svog putovanja, on i Savannah prešli su šest kontinenata i 38 zemalja, a većinu noći proveli su kampirajući. Guinnessova knjiga rekorda postavlja uvjete za put pješice oko svijeta: potrebno je prijeći oko 30.000 kilometara i najmanje četiri kontinenta, što znači da je Turcich ispunio uvjete.

U prosjeku su on i Savannah svaki dan prehodali između 29 i 38 kilometara.

“Savannah je imala toliko više energije nego ja, uvijek,” kaže. “Ovo hodanje iz jedne zemlje u drugu je jedino što ona zna. Bilo je dana kada smo išli kroz pustinju, navečer bih se strovalio od iscrpljenosti, a ona bi došla do mene sa štapom i htjela bi se igrati.”

Kada su se vratili u SAD, Turcich je jedva čekao da završi putovanje i vrati se normalnom životu.

“Sedam godina je dugo,” kaže. “Jednom kada se kraj približio, nisam mogao dočekati povratak. Želio sam ponovno biti sa svojim prijateljima i obitelji, a ne da svako jutro pakiram šator.”

Obitelj njegove pokojne prijateljice Ann Marie bila je među gomilom koja ga je dočekala na proslavi povratka. Turcich naglašava da ne želi govoriti u njihovo ime, ali volio bi da je njegovo putovanje, i pozornost koju je dobio zbog njega, bilo od pomoći.

“Nisam to nužno radio zbog Ann Marie,” kaže. “Ali ona je bila katalizator i inspiracija. Njena smrt me inspirirala da živim. I jednom kada sam završio s putovanjem i ponovno vidio njenu obitelj, osjetio sam kao da je i za njih to označilo nekakav završetak poglavlja.”

Sada kada se vratio u svoj rodni grad, Turcich uživa među svojim prijateljima, obitelji i sa svojom djevojkom koju je upoznao u zadnjoj fazi putovanja.

Iako bi želio posjetiti Mongoliju, kamo nije mogao otići zbog restrikcija izazvanih pandemijom, kaže da ne želi povesti Savannah sa sobom.

Ne planira novo putovanje

“Let je suludo dug, a nju za to nije briga,” kaže on. “Možda ćemo otići jednog dana, možda ne.”

Zasad se fokusira na memoare koje piše o svom putovanju, a Savannah se pokušava naviknuti na to da je stalno na jednom mjestu.

“Moj tata ju vodi na šetnje od sedam kilometara oko rijeke svako jutro,” kaže. “To joj pomaže. Vrati se kući, legne na sofu i drijema. Čini se da je zadovoljna ovdje.”

Kada ga pitaju želi li ponovno krenuti na neki put, Turcich kaže da mu je to zadnje na pameti. Kaže da ne planira ići nikamo dugo vremena.

“Želim uživati u životu bez hodanja, bez putovanja,” govori. “Dosta mi je toga zasad. Želim biti na jednom mjestu i razviti neku rutinu.”