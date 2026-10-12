energetski zaokret
Putin nakon dogovora s Trumpom otvara slavinu, Rusija ponovno šalje dizel na svjetsko tržište
Rusija je djelomično ukinula zabranu izvoza dizela nakon dogovora ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa, priopćila je vlada u Moskvi.
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"Vlada je odlučila djelomično ukinuti rusku zabranu izvoza dizela. Cilj je odluke primjena dogovora koji su postigli ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Trump", stoji u vladinom priopćenju, prema izvješću ruske novinske agencije TASS.
Odluka je stupila na snagu 10. listopada i u aktualnoj će fazi omogućiti isporuku na svjetsko tržište 500 tisuća tona dizela, priopćila je ruska vlada.
"U skladu s tom odlukom, ruske naftne kompanije odmah će početi ugovarati isporuke dizelskog goriva s inozemnim strankama, u koordinaciji s vladom", dodaje se u priopćenju.
Odluka neće utjecati na interese ruskih potrošača, budući da je domaće tržište opskrbljeno, naglasio je potpredsjednik vlade Aleksandar Novak.
Američka vlada izdala je pak u petak opću dozvolu za isporuke ruskog dizela na svjetska tržišta do 7. travnja 2027.
Rusija ukida zabranu prije propisanog roka i spremna je u listopadu isporučiti 300 tisuća tona dizela, a zatim postupno povećati količinu na 500 tisuća tona u studenom i na milijun tona u prosincu, dodao je Novak.
U idućem razdoblju mjesečne isporuke mogle bi dosegnuti i tri milijuna tona, napomenuo je potpredsjednik ruske vlade.
Početkom mjeseca Novak je bio rekao da je rusko tržište dizela "uravnoteženo", naznačivši da će vlada razmotriti djelomično ublažavanje zabrane izvoza ako proizvodnja nadmaši potražnju.
"Iako smo prije tek nekoliko dana produljili zabranu izvoza dizela i na listopad, nastavljamo pratiti situaciju i, ako proizvodnja dizela premaši potražnju na domaćem tržištu, razmotrit ćemo djelomičnu normalizaciju izvoza", izjavio je potpredsjednik ruske vlade.
Krajem rujna glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da eventualno ukidanje ruske zabrane izvoza dizela neće ovisiti samo o pokrivanju potreba na domaćem tržištu, već i o ukidanju sankcija na uvoz ruskih energenata.
Uz zajamčenu sigurnost plovidbe Crnim morem, glasnogovornik Kremlja istaknuo je da Rusija očekuje od drugih zemalja i ukidanje sankcija na uvoz ruskih energenata.
Rusija je prije uvedenih ograničenja izvoza zauzimala drugo mjesto na ljestvici najvećih svjetskih izvoznika dizela, iza Sjedinjenih Američkih Država.
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