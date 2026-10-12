pobuna u stranci
Dogovor s Rusijom izazvao bijes među republikancima, poznati senator oštro prozvao Trumpa
Američki republikanski senator Thom Tillis u nedjelju je rekao da bi sporazum predsjednika Donalda Trumpa s Rusijom o opskrbi dizelom mogao biti nezakonit te ugroziti američke živote, pridruživši se tako kritikama tog dogovora, najavljenog u petak, koje stižu s obje strane političkog spektra SAD-a.
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Trump je objavio da je Rusija pristala isporučivati dizel na globalna tržišta, a da je njegova vlada privremeno ukinula američke sankcije na rusko gorivo, osmišljene kako bi Moskvu lišile prihoda za rat u Ukrajini.
Kremlj pritom pomaže i Iranu u ratu protiv SAD-a i Izraela, sukobu koji je i doveo do krize s opskrbom dizelom i drugim energentima.
„Doista vjerujem da je utemeljena tvrdnja da se predsjednik ne pridržava zakona”, rekao je za NBC Tillis, utjecajni republikanac iz Sjeverne Karoline koji se povlači iz Senata na kraju mandata u siječnju.
Cijene dizela, korištenog u poljoprivredi, za grijanje domova i u cestovnom prijevozu, približavaju se rekordnim razinama te bi mogle dodatno naštetiti Trumpovoj stranci na nadolazećim izborima na sredini mandata u studenom.
Analitičari navode i da je malo vjerojatno da će Trumpov sporazum s Moskvom doista dovesti do trajno nižih cijena goriva, piše Reuters.
Američki ministar financija Scott Bessent u nedjelju je za Fox News rekao da će Trumpova vlada provesti sporazum koristeći postojeće zakonske ovlasti, dodavši da je dogovor dobar za američki narod te da će sniziti cijene.
„Učinit ćemo to pod svim zakonskim ovlastima koje imamo. Dakle, tko god u Kongresu tvrdi da nam stari zakon ili aktualni zakon Lindsaya Grahama to zabranjuje, nije u pravu”, rekao je Bessent.
Trump je prošli mjesec potpisao opsežan zakon o sankcijama Rusiji pod nazivom 'Zakon Lindsaya O. Grahama o sankcioniranju Rusije i Irana iz 2026.', u čast tog republikanca iz Južne Karoline koji je preminuo u srpnju, jednog od ratobornijih pripadnika GOP-a.
Tillis nije prvi republikanac koji je kritizirao sporazum. Zastupnik Don Bacon iz Nebraske, također na odlasku, u petak je na X-u objavio da je „potpora Putinovoj ratnoj ekonomiji moralno pogrešna jer on taj novac koristi za bombardiranje gradova”.
Mike Pence, Trumpov bivši potpredsjednik, nazvao je odluku o ukidanju sankcija na rusku naftu „izdajom” Grahamove ostavštine, pa pozvao predsjednika da je „povuče”.
„Predsjednikovi postupci i njegovi komentari u protekla 24 sata u potpunosti su suprotni namjeri tog zakona”, rekao je Tillis.
„Jamčim vam da će Putin iskoristiti prvu priliku koja mu se pruži da osramoti ili potkopa predsjednika Trumpa”, dodao je.
Sve veći broj republikanaca ograđuje se od Trumpa dok mu popularnost u anketama i dalje pada.
Kanadski premijer Mark Carney u nedjeljnom je telefonskom razgovoru s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim pak jasno poručio da je američko-ruski sporazum o dizelu „u izravnoj suprotnosti s naporima Ukrajine, Kanade i naših saveznika na stvaranju mira i stabilnosti u Europi”, priopćio je njegov ured.
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